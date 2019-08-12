Arjantin'deki ön seçim sonrası liderlerden açıklamalar

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimin" ardından en çok oyu alan muhalif lider Alberto Fernandez, "İnşa edeceğimiz Arjantin'de herkesin yeri olacak. Bundan sonra Arjantin, intikam kavramının ve bizi kötüleyen her şeyin bittiği bir yer olacak." dedi.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ve ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılan ön seçimin ardından liderler açıklamalarda bulundu.

Ön seçimde geçerli oyların yüzde 47'sini alan Herkesin Cephesi Koalisyonu lideri Fernandez, birlikte çalıştığı eyalet valilerine ve halka teşekkürlerini ileterek, "Eyalet valileri ve halk, Arjantin'de herkesin doğduğu yerde büyüyüp kendini geliştirebileceği, federal sistemin düzgün çalıştığı bir ülke inşa edeceğimizin farkına vardı." ifadesini kullandı.

Fernandez, amacının eski hükümete geri dönmek olmadığına, aksine en iyi tecrübeleri göz önüne alan ve halka gelecek için yeni ufuklar açan bir Arjantin ortaya koymayı hedeflediğine işaret etti.