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Arjantin'deki ön seçim sonuçları muhalefeti sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 05:27 | Son Güncelleme

Ülkede düzenlenen ön seçimlerin ilk sonuçlarına göre muhalif Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini aldı

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimlerde muhalif Alberto Fernandez, açılan sandıklardaki geçerli oyların yüzde 47'sini aldı.

Arjantin'de, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerin resmi sonuçları açıklanmaya başladı.

İlk sonuçlara göre, muhalif Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu, yüzde 81'i açılan sandıklardan geçerli oyların yüzde 47'sini alırken, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir arada Koalisyonunun oy oranı ise yüzde 32 olarak kaydedildi.

Eski Ekonomi ve Üretim Bakanı Roberto Lavagna'nın öncülük ettiği Federal Uzlaşı Koalisyonu da yüzde 8 oy aldı.

Ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde benzer sonuçlar çıkması durumunda Fernandez ilk turda başkan seçilebilir.

Arjantin seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 oranında fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor. Seçimlerin ilk turunun, bu iki durum haricinde sonuçlanması halinde seçimlerin ikinci turu düzenleniyor.

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Arjantin'deki ön seçimler

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