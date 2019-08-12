HABER

Arjantin'deki ön seçimlerde muhalefetin önde olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 04:34 | Son Güncelleme

Ülkede düzenlenen ön seçim sonuçlarının hükümetin öngördüğü saatte açıklamaması üzerine muhalif Alberto Fernandez'in yüksek oy aldığı iddia edildi

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Devlet Başkanı Mauricio Macri'den daha fazla oy aldığı ileri sürüldü.

Arjantin basınında çıkan haberlerde, hükümetin seçim sonuçlarını planladığı saatte açıklamaması üzerine Herkesin Cephesi Koalisyonu lideri Alberto Fernandez'in ön seçimlerde Değişim İçin Bir arada Koalisyonu lideri Macri'den fazla oy aldığı iddia edildi.

Fernandez, kendisini destekleyenlerin toplandığı alana gitmeden önce yerel basına, "Seçimlerden birinci çıktığımız için mutluyum çünkü bugün Arjantin'deki değişime başlıyoruz." dedi.

Seçim sonuçlarının bir an önce açıklanmasını talep eden Fernandez, "Eğer seçim sonuçlarını açıklanmazsa biz sonuçları açıklayacağız çünkü bir bilgi merkezi kurduk ve kendi verilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fernandez destekçileri toplandıkları alanda henüz resmi olarak açıklanmayan seçim sonuçlarını dans ederek kutluyor.

Arjantin Ulusal Seçim Konseyi, ön seçim sonuçlarını yerel saat ile 21.00'de açıklayacağını duyurmuştu.

- Arjantin'de ön seçimler

Ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimler, ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyonları, genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.

Arjantin halkı, seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullandı.

Katılım oranının yüzde 75 olduğu ön seçimler, siyasi tarafların devlet başkanlığı seçimi öncesi oy oranlarının tahmin edilebilmesini sağlayacak.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza!İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza!
Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin'deki ön seçimler

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Aracını bırakıp kaçtı!

İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza!

Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı'nın otoyolda çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da feci ölüm! Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.