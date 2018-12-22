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Arjantin'deki sahte bomba ihbarları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 04:55 | Son Güncelleme

Başkent Buenos Aires'de sabah saatlerinde ulaşımın uzun süre aksamasına neden olan sahte ihbarlarla ilgili bir kişi tutuklandı

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, başkent Buenos Aires'de sabah saatlerinde ulaşımın uzun süre aksamasına neden olan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Bullrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Roca, Mitre ve Belgrano Sur ve bağlantılı tren seferleri için yapılan sahte ihbarlar nedeniyle bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bullrich, paylaşımında, "Bugün işine gitmek isteyen binlerce kişinin ulaşımına engel olan sahte bomba ihbarları sorumlusu, Arjantin Federal Polisi tarafından tutuklandı. Kargaşa yaratmak isteyenleri bulup tutuklayacağız. Bu kişiler yaptıklarının sonuçlarına katlanmak zorundalar. Ne ekersen onu biçersin." ifadelerine yer verdi.

Başkent Buenos Aires'de sabah saatlerinde cep telefonu uygulaması WhatsApp ile yapılan bomba ihbarları, yaklaşık 4 saat süresince Roca, Mitre ile Belgrano Sur ve bağlantılı tren seferlerinin durmasına neden oldu.

Dün gece de Arjantin'in ikinci büyük şehri Cordoba'da Aerolineas Argentinas havayolu şirketine bağlı bir uçak için bomba ihbarı yapılmış ancak güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

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