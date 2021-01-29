Arjantin’deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü

Arjantin’de mangal ateşi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın günlerdir kontrol altına alınmazken, şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık alan küle döndü.

Arjantin’in güneyinde bulunan Patagonya’da 24 Ocak’ta mangal ateşi nedeniyle başladığı tahmin edilen yangın günlerdir kontrol altına alınamıyor. İtfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerine yayılmasını engellemeye çalıştığı yangında şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık alan yok oldu. Yangın özellikle Arjantin’in güneybatısında bulunan Rio Negro eyaletinin turistik şehri El Bolson’u vurdu. Yangın sonucu binalar ve tarım alanları hasar görürken, binlerce hayvan telef oldu.

Sıcaklık yükselecek korkusu

Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Başkanı (SPLIF) Orlando Baez, "Bugün sıcaklık düştü. Aynı zamanda yağmur yağdığı ve rüzgar da sakinleştiği için yangının şiddeti azaldı. Ancak ulaşılması zor bölgelerde duman görülmeye devam ediyor. Sıcaklık kısa süre içinde tekrar yükseleceği için yangını söndürme çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi. Baez, bölgedeki rüzgar ve jeolojik özelliklerin helikopter çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.