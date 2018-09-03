HABER

Arjantin'den ekonomik önlem paketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:10 | Son Güncelleme

Bütçe açığını gidermek amacıyla ihracata vergi getirilecek, kamu harcamalarını frenlemek amacıyla bakanlıkların sayısı yarı yarıya azaltılacak

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de hükümet yerel para birimi pesodaki değer kaybının yarattığı ekonomik sıkıntıyı gidermeyi amaçlayan ekonomik tedbirleri açıkladı.

Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyondan yaptığı açıklamada, bütçe açığını gidermek üzere ihracata vergi getirileceğini ve kamu harcamalarını azaltmak için bakanlıkların sayısının yarı yarıya azaltılacağını belirtti.

Macri, yüzde 30'lara yükselen enflasyondan zarar gören yurttaşları korumak üzere ekonomik ve gıda yardımı programlarının artırılacağını bildirdi.

Ekonomideki kötü gidişatı durdurmak için bütçe açığını gidermenin şart olduğuna işaret eden Macri, "İstediğimiz ülkeyi kurabilmek için gelirinden daha fazlasını harcamayan denk bütçeli bir devlete ihtiyacımız var." dedi.

Macri, bu amaçla bakanlık sayısını azaltarak kamu sektöründe küçülmeye gidileceğini ifade etti. Devlet Başkanı Macri, hangi bakanlıkların kaldırılacağına ilişkin bilgi vermedi.

İhracata vergi getirmenin olağandışı bir tedbir olduğunu ve bunun Arjantinli üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğinin farkında olduklarını vurgulayan Macri, ekonomik durumun aciliyeti nedeniyle kurdaki değer kaybından avantaj sağlayan ihracatçılardan fedakarlık beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

- Faiz artırımı pesodaki değer kaybını durduramıyor

Arjantin'de Merkez Bankası bu yılın başından beri faizleri yüzde 60'a kadar çıkarmasına rağmen yerel para birimi pesodaki değer kaybı durdurulamıyor. Peso yılın başından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 50 oranında değer kaybetti.

Ülke kriz nedeniyle yeniden IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalmıştı. Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylanmıştı.

IMF ile Arjantin arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Arjantin hükümetine, ilk aşamada yarısı bütçe desteği için kullanılmak üzere 15 milyar dolar finansman sağlanacağı belirtilmişti.

Kalan 35 milyar dolarlık kredinin ise 3 yıl içerisinde IMF Yönetim Kurulu'nun her çeyrekte yapacağı değerlendirmelere tabi olmak kaydıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Arjantin geçen hafta söz konusu kredinin ilk diliminin erken serbest bırakılmasını talep etmişti.

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!
Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştuTürkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ekonomik kriz iharcat Kemer Sıkma kurdaki değer kaybı vergi

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.