Arjantin'den ekonomik önlem paketi

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de hükümet yerel para birimi pesodaki değer kaybının yarattığı ekonomik sıkıntıyı gidermeyi amaçlayan ekonomik tedbirleri açıkladı.

Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyondan yaptığı açıklamada, bütçe açığını gidermek üzere ihracata vergi getirileceğini ve kamu harcamalarını azaltmak için bakanlıkların sayısının yarı yarıya azaltılacağını belirtti.

Macri, yüzde 30'lara yükselen enflasyondan zarar gören yurttaşları korumak üzere ekonomik ve gıda yardımı programlarının artırılacağını bildirdi.

Ekonomideki kötü gidişatı durdurmak için bütçe açığını gidermenin şart olduğuna işaret eden Macri, "İstediğimiz ülkeyi kurabilmek için gelirinden daha fazlasını harcamayan denk bütçeli bir devlete ihtiyacımız var." dedi.

Macri, bu amaçla bakanlık sayısını azaltarak kamu sektöründe küçülmeye gidileceğini ifade etti. Devlet Başkanı Macri, hangi bakanlıkların kaldırılacağına ilişkin bilgi vermedi.

İhracata vergi getirmenin olağandışı bir tedbir olduğunu ve bunun Arjantinli üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğinin farkında olduklarını vurgulayan Macri, ekonomik durumun aciliyeti nedeniyle kurdaki değer kaybından avantaj sağlayan ihracatçılardan fedakarlık beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.