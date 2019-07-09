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Arjantin'in eski devlet başkanı De la Rua hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Arjantin'in eski devlet başkanı De la Rua hayatını kaybetti

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Fernando de la Rua, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun zamandır kalp ve böbrek problemleri yaşayan De la Rua'nın, dün gece kaldırıldığı başkent Buenos Aires'teki Alexander Fleming Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Devlet Başkanı Fernando de la Rua'nın ölümü nedeniyle üzgünüm. Onun demokratik kariyeri bütün Arjantinliler tarafından kabul görmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, De la Rua'nın ölümü sebebiyle ülkede 3 gün yas ilan edilmesine rağmen Ulusal Bağımsızlık Günü kapsamındaki askeri geçit töreninin iptal edilmediği bildirildi.

Arjantin'in Cordoba şehrinde 1937'de dünyaya gelen De la Rua, siyasi hayatına Radikal Sivil Birlik (UCR) partisinde başlamıştı. Arjantin Ulusal Kongresinde senatör olarak UCR'yi temsil eden De la Rua, 1996-1999 arasında Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

1999'dan 2001'e kadar Devlet Başkanlığı görevinde bulunan De la Rua, o dönemde Uluslararası Para Fonu'ndan daha fazla kredi talebinin reddedilmesinin ardından Arjantin tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşanmıştı.

Ekonomik kriz, ülke çapında artan ve onlarca kişinin ölmesine sebep olan şiddet gösterilerine neden olmuş ve dönemin Devlet Başkanı De la Rua da görevini bırakmıştı.

Hatta, göstericilerin başkanlık sarayına girme ihtimaline karşı De la Rua, ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'nın çatı katından helikopterle kaçmak zorunda kalmıştı.

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