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Arjantin'in eski Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 00:57 | Son Güncelleme

İran'ın AMIA saldırısıyla muhtemel bağlantısı iddialarının üzerini örtmekle suçlanan Arjantin'in eski Dışişleri Bakanı Hector Timerman öldü

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin'in eski Dışişleri Bakanı Hector Timerman, akciğer kanseri nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bakanın ölüm haberini, kardeşi Javier Timerman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son yıllarda akciğer kanseriyle mücadele eden eski gazeteci Hector Timerman, 2010-2015 yıllarında Arjantin Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner da sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Hector Timerman'ın saygınlığı ve ulusal çıkarların korunması için bitmek bilmez mücadelesiyle hatırlanacağından hiçbir şüphem yok. Sevgili Hector: Yahudi, peronist ve her şeyden önemlisi Arjantinli, teşekkür ederim, hoşça kal." ifadelerini kullandı.

Timerman, Buenos Aires'teki Arjantin Yahudi Derneğine (AMIA) düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, İran'ın saldırıyla muhtemel bağlantısı iddialarının üzerini örtmekle suçlanmıştı.

Timerman, 4 yıldır süren ve aralarında eski Devlet Başkanı Kirchner'ın da bulunduğu soruşturmada suçlamaları kabul etmemişti

AMIA'ya yönelik 1994 yılında düzenlenen terör saldırısında 85 kişi hayatını kaybetmişti.

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