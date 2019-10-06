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Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

Etnospor Kültür Festivali’nde Arjantin’in geleneksel sporu "Pato" gösterileri ilgiyle izleniyor.Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yoğun ilgi görüyor.

Etnospor Kültür Festivali’nde Arjantin’in geleneksel sporu "Pato" gösterileri ilgiyle izleniyor.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yoğun ilgi görüyor. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde Arjantin’in geleneksel sporu "Pato" büyük ilgi gördü. Seyir zevki yüksek ve heyecan dolu pato karşılaşmaları vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Patonun kuralları
Pato oyunu İspanyolca’da ‘ördek’ anlamına geliyor. Önceleri ördek ile oynanan oyun şimdilerde etrafı kulplarla çevrili top ile oynanıyor. Takımlar at üzerinde 4’er sporcu ile müsabakayı gerçekleştirirken oyunun temel amacı ise fileli potaya topu bırakarak sayı elde etmek. Oyun 8’er dakikadan 6 set şeklinde oynanıyor. Sporcuların sakatlanması durumunda takımların sadece bir defalık oyuncu değiştirme hakları var. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün değil. Oyunda at değişikliği sınırsız. At üzerindeki sporcunun patoyu yerden alması ile oyun başlar. Bir oyuncu at üzerinde topu yerden alamadığında başlangıç rakip takıma geçmiş olur. Oyunda taç ve aut vardır. Ayrıca müsabaka içerisinde penaltı atışları da mevcuttur.

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da

Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da
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