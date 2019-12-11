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Arjantin’in yeni devlet başkanı görevi devraldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

Arjantin’de göreve gelen yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Devlet Başkanlığı binasının önünde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Açlığı sona erdireceğiz" dedi.Arjantin’de yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Alberto Fernandez, hükümetinin ilk gününde başkent Buenos Aires’in tarihi merkezi Plaza Mayo’daki Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada’nın önünde toplanan on binlerce kişiye hitap etti.

Arjantin’de göreve gelen yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Devlet Başkanlığı binasının önünde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Açlığı sona erdireceğiz" dedi.
Arjantin’de yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Alberto Fernandez, hükümetinin ilk gününde başkent Buenos Aires’in tarihi merkezi Plaza Mayo’daki Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada’nın önünde toplanan on binlerce kişiye hitap etti. Fernandez, yönetiminin 4 yıl boyunca peronizm politikasından aldığı güçle halkla dayanışma içinde olacağını ifade ederek, “Biz başkalarını destekleyecek şekilde doğmuş politik bir hareketiz” dedi. “Açlığı sona erdireceğiz” sözünü veren Devlet Başkanı Fernandez, “Toplum olarak yapabileceğimiz, yazabileceğimiz destan, çabalarımıza katılmanız. Böylece her Arjantinlinin evinde bir tabak yemek asla eksik kalmayacaktır” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki 4 yıl boyunca Arjantin’de tek ayrıcalıklı kişilerin yoksullar ve dışlanmışlar olacağını belirten Fernandez, hükümetinin ülkeyi ekonomik felaketten kurtaracağına dair güvence de verdi. “Ayağa kalk, bayrağını as, çalışmaya başladı. Üret ve demokrasiye sahip çık” çağrısı yaptı.
Dün Yasama Meclisi önünde yemin eden ve 2015-2019 yılları arasında ülkeyi yöneten Mauricio Macri’den devlet başkanlığı görevini devralan Alberto Fernandez, 2023 yılına kadar görevi yürütecek.

Rus heyeti konuk edildi
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner yaptığı konuşmada, “İnsanlarına asla ihanet etme, onlar en sadık olanlar. Sadece savunulmasını ve temsil edilmesini iste. Er ya da geç insanlar, tarih yazıyor" ifadelerini kullandı. Kirchner, Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev’i konuk etti. Öte yandan Kirchner’in, devlet başkanı yardımcısı pozisyonunda yemin ettikten sonra ilk iş olarak Rus heyetini kabul etmesi dikkat çekti.

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