Arjantinli doçent online ders sırasında hayatını kaybetti

Korona virüs testi pozitif çıkan Arjantinli doçent, online ders verdiği sırada hayatını kaybetti.

Buenos Aires’te bulunan Universidad Argentina de la Empresa’da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren Doçent Paola De Simone, şiddetli solunum problemleri yaşamaya başladığında öğrencileriyle konuşuyordu. Korona virüs semptomları ile mücadele ettiğini söyleyen Arjantinli doçent, öğrencileriyle canlı görüşme sırasında bayıldı. Öğrenciler De Simone’dan ambulans çağırabilmeleri için ev adresini vermesini istediler. "Yapamam" diye yanıt veren doçent, kısa süre sonra ise hayatını kaybetti.

Yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre ise genç kadın Çarşamba günü bir hastanede hayatını kaybetti. Dersin yer aldığı video sosyal medyada ortaya çıktı. Ancak video daha sonra sosyal medya platformlarından kaldırıldı. De Simone, Haziran ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, "Bu çok karmaşık bir durum. Dört haftadan uzun süredir burada korona virüsle yaşıyorum. Semptomlar bir türlü geçmiyor. Kocam şu anda benimle ilgilenmekten çok yoruldu" ifadelerini kullanmıştı.

