Arjantinli eski bakan, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi

Arjantin'de yolsuzluk soruşturmasından iki yıldır tutuklu bulunan eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio De Vido, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi.

Arjantin'de yolsuzluk davalarına bakan 7 Numaralı Federal Mahkeme, yolsuzluk soruşturmasında yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan ve 2018 Ekim'de de 51 kişinin öldüğü tren kazası davasında 5 yıl hapis cezası alan De Vido'nun ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Kararın, De Vido'nun soruşturmanın ilerlemesine engel olamayacağı ve ülkeden kaçamayacağı göz önüne alınarak verildiği öğrenildi.

De Vido'nun avukatı Maximiliano Rusconi, yerel basına yaptığı açıklamada, De Vido'nun Buenos Aires eyaletine bağlı Zarate'deki evine ulaştığını açıkladı.

Eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı De Vido, ev hapsinde hem hakkındaki yolsuzluk soruşturmasından yargılanmaya devam edecek hem de 2018'deki 51 kişinin öldüğü tren kazası davasında aldığı 5 yıl hapis cezasını çekecek.

- 2017'de tutuklanmıştı

Eski Bakan De Vido, ülkenin eski Devlet Başkanı ve yeni Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham edildiği "Rüşvet Defterleri" soruşturması kapsamında 2017 Ekimde tutuklanmıştı.