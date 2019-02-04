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Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

04.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı Fransa'dan İngiltere'ye taşırken radardan kaybolan özel uçağın enkazına Manş Denizi'nde ulaşıldı.

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi (AAIB), enkaznda bir ceset de görüldüğünü duyurdu.

AAIB, uçağın enkazından son fotoğrafı da kamuoyuyla paylaştı.

Cesedin kime ait olduğu bilinmiyor.

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Sala'nın ailesi tarafından finanse edilen arama-kurtarma çalışmalarını yürüten David Mearns, paylaştığı Twitter mesajında "Emiliano Sala ile pilot David Ibbotson'u taşıyan uçağın enkazı Pazar sabahı FPV MORVEN arama gemisi tarafından bulundu" dedi.

Mearns, Sala ve Ibbotson'un ailelerinin polis tarafından bilgilendirildiğini, İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin olayla ilgili bugün bir açıklama yapacağını söyledi.

28 yaşındaki Sala, 19 Ocak'ta Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'ye tranfer olmuş ve iki gün sonra yeni takımına katılmak için küçük bir uçakla yola çıkmıştı. Uçak havadayken radarda kaybolmuş ve ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları üç gün sürmüş, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bir sonuca ulaşmadan durdurulmuştu.

Sala'nın ailesi, kendilerinin finanse ettiği bir arama kurtarma operasyonunu geçen hafta başlatmıştı.

Sala'nın pilotu: İniş sistemleri konusunda biraz paslanmışım
Pilot Ibbotson'un yolculuk öncesi Facebook'tan bir arkadaşına "Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım" mesajı attığı tespit edilmişti.

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Enkazdan ilk görüntü

Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Sala'yı daha önce Galler'den Fransa'ya uçurmuştu.

Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman ise Sala'ya tarifeli bir uçak ayarlamayı teklif ettiklerini fakat Sala'nın özel uçağı tercih ettiğini söylemişti.

Radardan kaybolan 35 yıllık uçağa 2015 yılında bir BBC belgeselinde yer verildiği de ortaya çıktı.

Belgeselde uçak hakkında konuşan 63 yaşındaki emekli savaş pilotu David Henderson, "Uçağın yüzeyinde, pervanede ve kanatlarda buz birikebiliyor. Buzun miktarı çok artarsa uçak uçmayı bırakıyor. Bundan kurtulmanın tek yolu ise alçak irtifaya inmek. Oradaki sıcak hava buzu eritiyor" diyordu.

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