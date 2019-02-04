Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçakta bir ceset bulundu

LONDRA (AA) - Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu, enkazı dün bulunan uçakta bir ceset tespit edildi.
İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, su altı görüntülerinin dün bulunan enkazın Sala'yı taşıyan uçak olduğunu doğruladığını ve enkazda bir cesedin tespit edildiğini bildirdi.
Uçağın enkazının uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla görüntülendiği belirtilen açıklamada, bundan sonraki adımların kazazedelerin aileleri ve polisle yapılacak istişarenin ardından kararlaştırılacağı bildirildi.
Enkazın tespitinin ardından hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un aileleri gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirilmişti.
Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.
Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.
Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
'Kızıma büyü yapılmış!' Gerçeği bu sözler ortaya çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum