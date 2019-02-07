HABER

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 02:51 | Son Güncelleme

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

LONDRA (AA) - Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu uçağın enkazındaki ceset denizden çıkarıldı.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, cesedin çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların "mümkün olduğunca insan onuruna en uygun şekilde" yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ailelerin gelişmeye ilişkin bilgilendirildiği ve cesedin Isle of Portland'a götürüldüğü belirtildi. Ancak açıklamada cesedin Emiliano Sala mı yoksa pilot David Ibbotson'a mı ait olduğuna dair bilgiye verilmedi.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Hatay’ın üç ilçesinde şiddetli fırtına ve yağmur riski nedeni ile okullar tatil edildiHatay’ın üç ilçesinde şiddetli fırtına ve yağmur riski nedeni ile okullar tatil edildi
Muharrem İnce: İzmir'e 30, sıfır yakışırMuharrem İnce: İzmir'e 30, sıfır yakışır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cardiff city Emiliano Sala

En Çok Okunan Haberler

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

CHP'de toplu istifa depremi! 'Antidemokratik uygulamalar...'

CHP'de toplu istifa depremi! 'Antidemokratik uygulamalar...'

Çöken bina ile ilgili flaş gelişme! İşte son bilgiler

Çöken bina ile ilgili flaş gelişme! İşte son bilgiler

Erkenci Kuş'tan ayrıldı o diziye başrol oldu

Erkenci Kuş'tan ayrıldı o diziye başrol oldu

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu evinde ölü bulundu!

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Hatay'da eğitime şiddetli rüzgar engeli

O ilde eğitime şiddetli rüzgar engeli

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Kartal'daki faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

Faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.