Arjantinli futbolcu Sala’nın cesedi teşhis edildi

21 Ocak’ta kaybolan ve Manş Denizi’nde bulunan uçağın enkazında ulaşılan cesedin Cardiff City futbolcusu Emiliano Sala’ya ait olduğu belirlendi.

Cardiff City futbolcusu Emiliano Sala’nın 21 Ocak’ta kaybolan uçağının daha sonra ulaşılan enkazından çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğu belirlendi. Sala’nın vücudunun resmen bulunmasından sonra yas tutabileceklerini belirten aileden yapılan açıklamada, "Artık oğlumuz ve erkek kardeşimiz için yas tutabiliriz" denildi. Aile, su altındaki enkazı Guernsey’den tespit etme çabasına katılan herkese teşekkür ederek, "Hayatımızın en acı anında, tüm sevgi ve destek belirtileriniz için teşekkür ederiz. Herkesin aramada bize katılmak için mümkün olan her şeyi yapması bize çok yardımcı oldu" açıklamasında bulundu.

Aile ayrıca, henüz bulunamayan 59 yaşındaki pilot Ibbotson’un ailesinin acısını paylaştıklarını belirterek, "Yetkililerin onu bulmak için mümkün olan her şeyi yapmasını umuyoruz" dedi.

28 yaşındaki futbolcu Sala ve pilot David Ibbotson’un içinde bulunduğu uçak 21 Ocak’ta Fransa’nın Nantes şehrinden, Galle’in başkenti Cardiff’e giderken Manş Denizi’nde radardan kaybolmuştu. Daha sonra 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı. 6 Şubat’ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland’a götürülmüştü.