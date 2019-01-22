HABER

Arjantinli futbolcu Sala'yı da taşıdığı iddia edilen uçak kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

Arjantinli futbolcu Sala'yı da taşıdığı iddia edilen uçak kayboldu

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin üç gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da bulunduğundan şüphelenilen uçaktan haber alınamıyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, dün gece Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jet ile irtibat, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası yakınlarında kesildi.

İngiliz Kraliyet Sahil Güvenlik birimleri, kaybolan uçağın kurtarma alanları içinde olmadığını ancak yardım için iki helikopter gönderildiğini belirtti.

Büyük Britanya Meteoroloji Servisi ise uçuş sırasında hava durumunun ve rüzgar hızının çok kötü düzeyde olmadığı ancak arama çalışmaları esnasında yağış ve rüzgar hızının yükseldiğini paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (17 milyon avro) bonservis karşılığında Nantes'tan transfer etmişti.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştırmışSevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştırmış
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' projesine destekMilli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' projesine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cardiff city Emiliano Sala futbol uçak

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneydoğulu öğrencilerin karne hediyesi: Kayak

Güneydoğulu öğrencilerin karne hediyesi: Kayak

Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştırmıştı! Cezası belli oldu

Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştırmış

Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Bir öğrenci servisi skandalı daha!

Bir öğrenci servisi skandalı daha!

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti (İlhan Yerlikaya kimdir?)

Ankara'da sürpriz istifa

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.