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Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Cardif takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın 22 Ocak günü kaybolduğu açıklanan uçağına sabah saatlerinde ulaşıldı.Cardif takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Sala’nın takıma katılması için gönderilen uçakla gerçekleştirdiği uçuş sırasında 22 Ocak’ta Manş Denizi üzerinde radardan kaybolduğu ve yapılan araştırmalar sonucu uçağın enkazına ulaşmanın zor olduğunu söyleyen yetkililer, arama çalışmalarına son vermişti.

Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

İngiltere’nin Cardif takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın 22 Ocak günü kaybolduğu açıklanan uçağına sabah saatlerinde ulaşıldı.
Cardif takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Sala’nın takıma katılması için gönderilen uçakla gerçekleştirdiği uçuş sırasında 22 Ocak’ta Manş Denizi üzerinde radardan kaybolduğu ve yapılan araştırmalar sonucu uçağın enkazına ulaşmanın zor olduğunu söyleyen yetkililer, arama çalışmalarına son vermişti. Sala’nın ailesi ve takım arkadaşlarının desteğiyle toplanan yardımlarla arama ve kurtarma ekibi kurulurken, Sala’nın uçağına bu sabah saatlerinde ulaşıldı.
İngiltere Hava Kazaları Soruşturma biriminin gün içerisinde bir açıklama yapacağını, yaşanan gelişmelerle alakalı olarak kayıp futbolcu Sala ve kayıp pilot David Ibbotson’un ailelerine bilgi verildiği doğrulandı.
Eski Savaş pilotu olan David Ibbotson’un uçuş öncesinde Facebook üzerinden yaptığı konuşmada, “İniş sistemleri konusunda biraz paslanmışım’’ mesajını gönderdiği ve yazışmaların soruşturma kapsamında dosya içerisine ekleneceği belirtildi.
Cardiff Futbol kulübü başkanı Mehmet Dalman, “Sala’ya tarifeli uçak göndermeyi teklif ettik. Kendisi daha önceden de uçuş gerçekleştirdiği özel uçağı ve pilotu tercih etti" açıklamalarını yapmıştı.

Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

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