HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Arjantinli senatör Maradona resimli banknot basılmasını önerdi

Arjantinli senatör Maradona resimli banknot basılmasını önerdi

08.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arjantinli senatör Maradona resimli banknot basılmasını önerdi

Arjantinli bir senatör, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Maradona'nın resminin bulunduğu para basmayı önerdi. Banknotun bir yüzünde Maradona'nın, diğer yüzünde ise ünlü gollerinden birinin resminin olmasını isteniyor.

Arjantinli bir senatör, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Maradona'nın resminin bulunduğu para basmayı önerdi.

1986'da ülkesine Dünya Kupasını kazandıran kadronun başlıca oyuncusu Maradona, iki hafta önce, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Senatör Norma Durango, Kongre'ye sunduğu tasarıda, Maradona'nın resminin en büyük banknot olan 1000 pesoya (12 ABD Doları) basılmasını önerdi.

Tasarıda banknotta "bir yanda Maradona'nın, diğer yanda da efnase oynucunun 22 Haziran 1986'da İngiltere'ye attığı ikinci golün yer alması" öneriliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1332342164802711552

Hatıra pulu da önerdi

Senatör, Maradona için hatıra pulların çıkartılması gerektiğini de belirtti.

Durango "Fikir, sadece en önemli idolümüzün paramızda yer alması değil aynı zaman da ekonomik de. Turistler buraya geldiğinde, yanlarında bir 'Maradona' götürmek isteyecektir" dedi.

Maradona en ünlü iki golünü 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı atmıştı.

Turnuvayı kazanan Arjantin takımının kaptanı, meşhur 'Tanrı'nın Eli' golünü de İngiltere ağlarına göndermişti.

Durango, son kararı tasarıyı yılbaşından sona ele alacak senatörlerin vereceğini belirtti.

Maradona, kalp krizi geçirmeden önce Kasım ayında beynindeki pıhtı için bir ameliyat geçirmişti ve alkol bağımlılığı tedavisi görmek üzereydi.

Maradona 91 kez giydiği Arjantin Milli Takımı formasıyla 34 gol attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil''Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'
Seyahat İzin belgesi alma yöntemleri!Seyahat İzin belgesi alma yöntemleri!

En Çok Okunan Haberler

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Bio Farma açıklamasını değiştirdi: Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

ABD'den Pfizer ve BioNTech aşısına onay

ABD'den Pfizer ve BioNTech aşısına onay

Yunanistan'dan Türkiye'ye insan kaçakçılığı suçlaması

Yunanistan'dan Türkiye'ye insan kaçakçılığı suçlaması

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu! Murat Mercan kimdir?

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

Tayland’da güzellik kraliçeleri ölümden döndü

Tayland’da güzellik kraliçeleri ölümden döndü

İran'daki bir köprüye İsrail bayrağı asıldı

İran'daki bir köprüye İsrail bayrağı asıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.