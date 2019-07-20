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Arjantinli ünlü mimar Cesar Pelli hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 04:14 | Son Güncelleme

Arjantinli ünlü mimar Cesar Pelli hayatını kaybetti

Kuala Lumpur'daki Petronas Kuleleri ve New York'taki Dünya Finans Merkezi binalarının da aralarında bulunduğu birçok eserin mimarı Arjantinli Cesar Pelli, ABD'nin New Haven şehrinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maharetli Cesar Pelli'nin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Dünyaya miras olarak bıraktığı eserler, Arjantinliler için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Başta ABD olmak üzere, dünyanın birçok yerinde şubesi olan Pelli-Clarke-Pelli mimarlık şirketinin kurucusu Pelli, 1998-2006 yıllarında dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanına sahip olan Kuala Lumpur'daki Petronas Kuleleri, New York'taki Dünya Finans Merkezi ve Hong Kong'daki Uluslararası Finans Merkezi binası gibi birçok esere imza attı.

Pelli, ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Yale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 1977-1984 yıllarında dekanlık yapmasının yanı sıra eserleriyle Amerikan Mimarlar Enstitüsü Altın Madalya Ödülü gibi birçok mimarlık ödülü de kazandı.

Arjantin'in Tucuman eyaletinde 1926'da dünyaya gelen Pelli, üniversite eğitimini Tucuman Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1952 yılında yüksek öğrenime başlamak için ABD'ye taşınmış ve yaşamını orada sürdürmüştü.

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Mimar Cesar Pelli

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