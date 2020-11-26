Arjantinliler Maradona İçin Sokaklara Döküldü

Futbol dünyasının yıldızı Maradona’nın naaşı, beyaz ve mavi renkli Arjantin bayrağı ve Arjantin milli takımının 10 numaralı formasına sarılı bir tabutta bekletiliyor. Maradona aynı zamanda İspanyolca’da ‘Tanrı’ anlamına gelen ‘Dios’ lakabıyla anılıyordu ve bu lakabı forma numarasıyla birlikte ‘D10S’ şeklinde yazılıyordu.

Hayatı boyunca uyuşturucu bağımlılığıyla da mücadele eden futbol dünyasının efsanevi ismi Maradona dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti.

Meydandaki tabuta yaklaşmaya çalışan hayranları Maradona’nın naaşına çiçek ve formalar attı. Maradona uyuşturucu bağımlılığı ve diğer eleştiri konusu olan bazı davranışlarına rağmen hem Arjantin hem de dünya çapında milyonlar tarafından adeta bir kahraman olarak nitelendiriliyor.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Maradona’nın ardından, “O elleriyle gökyüzüne dokunan ancak hiçbir zaman ayaklarını yerden kesmeyen biriydi” dedi.

Arjantin doğumlu Papa Francis de dahil dünya genelinde çok sayıda sporcu ve lider Maradona’yı övgüyle andı.

Bağımlılığı nedeniyle bir dizi sağlık sorunu yaşayan sporcu bu ayın başında hastaneye yatırılmış ve beyninde oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle de ameliyat olmuştu.

Maradona’nın avukatı Matias Morla acil servis ekiplerinin müdahalesinin gecikmeli geldiğini iddia ederek müvekkilinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatacağını söyledi.

