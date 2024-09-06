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Arjinin nedir, ne işe yarar? Arjinin faydaları ve zararları

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.09.2024 16:31
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İnsan vücudunda mikroplarla, hastalıklarla ve çeşitli olumsuz etkilerle savaşmaya yarayan çeşitli organlar bulunur. Her bir organın farklı bir faydası ve görevi vardır. Bu organların bazıları hormonları bazıları protein ve mineraller üreterek yaşam süreçlerinin devam edebilmesini sağlar. Çalışmadıklarında ise bazı takviyelere ihtiyaç duyulabilir.

Arjinin nedir, ne işe yarar? Arjinin faydaları ve zararları

İçindekiler

  • Arjinin nedir?
  • Arjinin ne işe yarar?
  • Arjinin faydaları nelerdir?
  • Arjinin nelerde bulunur?
  • Arjinin zararları ve yan etkileri var mıdır?

Aminoasitler insan bedeninde hormonların, nörotransmiter sentezinin ya da protein yapımının sağlanabilmesi, yaşam sürecinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gereklidir. Proteinlerin yapı taşları olarak kabul edilen aminoasitlerin 8 tanesi çeşitli besinler ile alınabilir. 12 kadar aminoasidi ise vücut kendi kendine üretebilir.

Arjinin nedir?

İnsan bedeninde yer alan 20 adet aminoasitten biri olan arjinin, bir insanın yaşam faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu protein üretimi ile görevli bir aminoasittir. Proteinlerin yapı taşı olarak da adlandırılan arjinin aminoasidi esansiyel olan ve olmayan formlarıyla sınıflandırılmıştır.

Farklı rahatsızlıklara ya da olumsuz etkenlere bağlı olarak insan vücudu bazen bu aminoasidi üretemeyebilir. Dolayısıyla vücudun ihtiyaç duyduğu protein karşılanamaz ve bu tür durumlarda dışarıdan takviye besin ya da çeşitli ilaçlar yolu ile alınması gerekliliği oluşabilir.

Arjinin ne işe yarar?

Çeşitli görevleri olan aminoasitlerden biri olan arjinin aminoasidi, üstlendiği görev ve fonksiyonları ile insan bedenini rahatsızlıklardan, hastalıklardan ve olumsuz etkilerden korur. Birçok faydası bulunur ve arjininin en bilinen işe yaradığı durumlar şunlardır:

  • Kardiyovasküler fonksiyonları iyileştirir.
  • Bağışıklık sistemini destekler.
  • Erektil disfonksiyon açısından oldukça faydalıdır.
  • Migren, yüksek tansiyon, göğüs ağrısı gibi hastalıkların önüne geçer.

Arjinin faydaları nelerdir?

İnsan bedenini çeşitli hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sistemine yüksek oranda destek veren arjinin faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kalp hastalığı riskini azaltır.
  • Protein üretimini destekler.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Egzersiz için performansı artırır.
  • Kan akışını düzenleyici etkisi bulunur.
  • Erektil disfonksiyonu iyileştirir.
  • İnsülin üretimini destekler.
  • Migren tedavisine iyi gelir.
  • Göğüs ağrısına iyi gelir.
  • Büyüme hormonu üretimine yardımcı olur.

Arjinin nelerde bulunur?

Eğer arjinin üretiminde zayıflama ya da eksiklik varsa takviye olarak alınabilir. Besin yolu ile alınabilen takviyelerin tüketimi de doktor kontrolünde ya da doktor önerisi ile olmalıdır. İçeriğinde arjinin olduğu bilinen bazı gıdalar şunlardır:

  • Kaju
  • Kabak çekirdeği
  • Badem
  • Tahıllar
  • Baklagiller
  • Balık
  • Süt
  • Kümes hayvanları
  • Kırmızı et

Arjinin zararları ve yan etkileri var mıdır?

Son derece faydalı bir aminoasit olan arjinin, bazı durumlara ve nedenlere bağlı olarak çeşitli zararlara ya da yan etkilerin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Bu nedenle doktora görünmeden ya da doktor tavsiyesi olmayan takviyelerin kullanılması sakıncalıdır. Birçok konuda tedavi edici ya da hastalıkların önüne geçici özelliği bulunsa da takviye olarak alındığında şu olumsuz durumlar yaşanabilir:

Anahtar Kelimeler:
hastalık
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