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ARK: Survival Evolved – Extinction DLC çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Hayatta kalma türünün yanında dinozorlarla aranız iyiyse doğru adrestesiniz demektir.

ARK: Survival Evolved – Extinction DLC çıktı!

Studio Wildcard, aksiyon ve macera türünün ilginç bir örneği olan ARK: Survival Evolved oyununun üçüncü ek paketi olan Extinction'ın PC platformu için piyasaya çıktığını duyurdu ve yeni bir video yayınladı.

ARK: Extinction, oyunun hikayesinin meraklıları için önemli bir sır perdesini aralıyor. Tüm hikayenin başladığı noktaya dönüyoruz ve bildiğimiz Dünya'nın nasıl yok olduğunun anına tanıklık ediyoruz. ARK: Extinction, 32 TL'den satışa sunuldu ve oyunun kendisi de kısa süreliğine indirimde olacak. Bu efsane yolculukta DLC ile birlikte birçok aksiyona dalabiliyoruz. Yeni evcilleştirebileceğimiz yabani dostlar, T-Rex gibi zorlu zindan boss'ları, beklenmeyen düşmanlara karşı kurabileceğimiz yeni tuzaklar ve yeni eşyalar derken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağımız daha birçok özellik, Extinction ile bizlerle olacak. Bunlara ek olarak üç yeni baskın ekosistem de DLC'nin bir parçası: "the Crater Forest, the Desert ve the Tundra". Düşmanların gittikçe güçlendiği bu acımasız dünyada, silahlarınızı kişiselleştirmeyi ve en önemlisi güçlendirmeyi unutmayın.

Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyonlar)
İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB veya daha iyisi
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Kaynak: Karıkocagaming.com

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Anahtar Kelimeler:
Studio Wildcard ARK: Survival Evolved oyun

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