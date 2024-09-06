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Arka adale yırtığı nedir, nasıl tedavi edilir? Arka adale yırtığı kaç günde iyileşir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.09.2024 17:02
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İnsan bedeni, çeşitli nedenlere bağlı olarak hasar alabilir ya da genetik veya sonradan oluşan olumsuz durumlarla yıpranabilir. Bedeni spor yaparken bile olsa aşırı zorlamak da kaslarda, kemiklerde çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı vücudu dayanabileceğinden fazla zorlamamak gerekir.

Arka adale yırtığı nedir, nasıl tedavi edilir? Arka adale yırtığı kaç günde iyileşir?

Çeşitli sporlar dolaylı olarak bazı hastalıklara ya da uzuv yıpranmalarına neden olabilir. Adalelerde yaşanan yırtılma, aşınma, ağrı gibi sorunlar da yapılan spor ya da günlük bir yürüyüş sırasında vücudun bilinçsizce zorlanması sonucu oluşabilir. Her şeyde olduğu gibi insan bedenine çok faydalı olması ile bilinmesine rağmen sportif faaliyetler de fazla ya da yanlış uygulanması sonucu olarak insan sağlığına zarar verebilir.

Arka adale yırtığı nedir?

Hamstring ya da halk arasındaki günlük konuşma dilinden bilindiği gibi arka adale yırtığı bir tür kas sakatlığıdır. Kas grubuna verilen isim hamstringtir ve bu sakatlığın sonuçları da vücutta bulunduğu bölgeler ile ilgilidir.

3 farklı kastan ibaret olan lif sistemi, diz üstüne çökme ve bacağı öne çıkarma gibi hareketlerin yapılmasını sağlar. Bacağın arka kısmından kalça bölümüne kadar uzanan 3 kas grubunda çeşitli kasılmalar ya da yırtılmalar oluşabilir. Bu durum da arka adale yırtığı olarak isimlendirilmiştir.

Arka adale yırtığı belirtileri nelerdir?

Eğer herhangi bir nedenden hamstring olarak da bilinen kas yırtılması sorunu yaşandıysa vakit kaybetmeden müdahale edilmeli ve bu alanda uzman bir doktora görünülmelidir. Rahatsızlığın anlaşılması için de bazı belirtiler takip edilmelidir. Hamstring kas yırtılması ya da arka adale yırtığı kendini şu belirtilerle gösterir:

  • Ağrı
  • Sızlama
  • Ödem
  • Şişkinlik
  • Kas kısmında morarma görülmesi

Arka adale yırtığı nasıl tedavi edilir?

Birçok hastalık gibi arka adale yırtığının da tedavisi vardır. Bu noktada önemli olan vakit kaybetmeden doktora başvurmaktır. Doktor gerekli müdahaleyi yaparak tedavi sürecini uygun gördüğü şekilde başlatır. Verilen tedavi adımlarına harfi harfine uymak önemlidir. Aksi takdirde hastalığın iyileşmesi mümkün olmaz ya da iyileşmesi olması gerekenden daha uzun sürer.

Kişiye ve duruma göre değişiklik gösterebilse de arka adale yırtığı tedavisi ve süreçleri ile tedavi sırasında yapılması önerilen bazı noktalar şunlardır:

  • Buz kompresi
  • Germe hareketleri
  • Doktor kontrolünde alınan ilaçlar ve iğneler
  • Yaralı bölgenin sabitlenerek bandajlanması

Arka adale yırtığı kaç günde iyileşir?

Diğer birçok rahatsızlıkta olduğu gibi arka adale yırtığında da bünye özellikleri ve yaş gibi nedenler de dikkate alınarak tedavi süreci başlatılmalıdır. Bu nedenlere bağlı olarak bilinçsizce müdahalede bulunulmaması mutlaka uzman bir doktora başvurulması gereklidir.

Eğer gerekli müdahalenin doktor tarafından yapılması için vakit kaybetmeden uzman bir doktora gidilirse doktorun yönlendirmeleri ile yaklaşık olarak 1 ya da 1,5 ay içinde sorun giderilebilir. Kasın ne derece ve ne yoğunlukta yıprandığı da ne kadar zamanda iyileşeceği konusunda etkilidir.

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Anahtar Kelimeler:
kas ağrısı
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