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Arka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da cinsel saldırıda bulunup, arka bacaklarını kırdığı köpeği, başka bir köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö.

Arka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da cinsel saldırıda bulunup, arka bacaklarını kırdığı köpeği, başka bir köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö. (43), savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Olay sırasında 2.21 promil alkollü olduğu belirlenen A.Ö., ifadesinde "Bana saldırdığı için karşılık verdim" dedi.
Olay, 6 Ocak günü saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5095 Sokak üzerinde meydana geldi. Olay gecesi 112 acil yardım hattını arayan bir kişi, A.Ö.'nün cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü köpeğin arka bacaklarını kırdıktan sonra yanındaki diğer köpeğe "Benim işim bitti oğlum sıra sende" diyerek saldırttığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese gitti. Polis, üzerinde kan ve kesik izleri bulunan A.Ö.'nün tedavisi için sağlık ekiplerini çağırdı. A.Ö., tıbbi müdahalenin ardından gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hakları Birimi'ni bilgilendiren polis, olay yerine hayvan ambulansı istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ambulansa alınan köpek, gerekli tedavisinin yapılabilmesi için hayvan barınağına götürüldü.
A.Ö.'nün yapılan kontrolde, 2.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Polise verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.Ö., "Sokakta köpek bana saldırdı. Bana saldırdığı için karşılık verdim. Benim sürekli mahallede ilgilendiğim diğer köpek de korumak için ona saldırdı" dedi. A.Ö., cinsel saldırı iddiasını da reddetti.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ö., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Arka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındıArka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındıArka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındıArka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındı

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