Bahçenize canlılık katacak mutlaka olması gereken ürün önerileri

Özellikle yaz aylarında kapalı mekânlarda uzun süre vakit geçirmek zor olabiliyor. Siz de bunaltıcı yaz günlerinde kendinizi dışarıya atmak, doğa ile iç içe olmak istiyor olabilirsiniz. Hele bir de evinizin küçük de olsa bahçesi varsa, sizden keyiflisi olmaz. Şık mobilyalardan, eğlenceli bahçe aksesuarlarına kadar bahçenizi bir cennete çevirecek her şey hazırladığımız listede sizi bekliyor! İşte tüm detaylarıyla bahçenize canlılık katarak rüya gibi bir deneyim yaşamınızı sağlayacak ürünler!

1. Bahçe keyfinizi zirveye taşımak için: Jonas & Ely Minderli Asma Koltuk

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Jonas & Ely Minderli Asma Koltuk, rahat ve şık tasarımıyla bahçenizin vazgeçilmez bir parçası olur. %100 pamuktan oluşan ürün, yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu bir şekilde vakit geçirmenizi destekler. Maksimum 150 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan asma koltuk, iki kişilik oturma kapasitesiyle güven verir. Dayanıklı paslanmaz metal sabitleme malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimi sunar. Birlikte gelen montaj parçalarıyla ürünü beton, ahşap kirişine ya da ağaç dalına kolayca asabilirsiniz. Siz de kaliteli ve şık asma koltuk ile bahçenizde kitap okuyabilir, dinlenebilir, içeceğinizi yudumlayabilir ya da huzurlu bir uykuya dalabilirsiniz.

2. Bahçenizde her zaman gölge bir alan olmasının sırrı: Pasific Pergole Gazebo Bahçe Gölgelik

Pasific Pergole Gazebo Bahçe Gölgelik, günün dilediğiniz saatinde bahçede oturmanızı sağlar. Ürün, 3x3 metre boyunda ölçüleriyle 9 metrekarelik geniş bir gölge alan yaratır. Ergonomik tasarımı sayesinde kolayca açıp kapatma imkânı sunan gölgelik, konforlu bir deneyim sunar. Kapandıktan sonra fazla yer kaplamayan ürün, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Kaliteli malzeme yapısıyla uzun ömürlü kullanımı beraberinde getirir. Siz de gölgeliği dilediğiniz zaman bahçenize kurarak sevdiklerinizle eğlenceli zamanlar geçirebilir, öğle yemekleri ve çay saatleri gibi davetleri güneşe maruz kalmadan açık havada vermenin keyfini çıkarabilirsiniz.

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3. Yemek yemenin en keyifli hâli: Weber 1321004 Compact Kettle

Weber 1321004 Compact Kettle, bahçede yiyeceğiniz yemeklerin ve arkadaş davetlerinin başkahramanı olur. 10 kilogram ağırlığına sahip olan barbekü, kolayca her yere taşınır. Isı emniyetli kapak sapı, üst düzey güvenlik sağlar. İster açık ister kapalı şekilde kullanma olanağı tanıyan kapaklı tasarımı sayesinde ürün, birçok lezzetli tarifin yaratıcısı olur. Tekerlekli ayakları, mangalı bir yerden başka bir yere kolayca taşımanıza yardım eder. Altında bulanan gözlere mangal yaparken ihtiyacınız olan malzemeleri koyarak ürünü daha rahat kullanabilirsiniz. Ürünü kömür yardımıyla ateşleyerek konuklarınıza unutulmaz bir barbekü partisi verebilirsiniz.

4. Rahatlığıyla herkesi kıskandıracak bir ürün: GoodHauStore 4M Metal Pozisyonlu Şezlong Koltuk

Yaz güneşinin keyfini bahçenizde doya doya çıkarmaya ne dersiniz? GoodHauStore 4M Metal Pozisyonlu Şezlong Koltuk, fonksiyonel kullanımıyla size kusursuz bir deneyim sunar. İster koltuk ister şezlong olarak kullanabileceğiniz ürün, gün boyu bahçede rahat bir şekilde vakit geçirmenizi sağlar. Yumuşak dokusu ve kafa yastığı sayesinde vücut formunuza en iyi şekilde uyum gösterir. Şezlongun sırt ve ayak kısmını istediğiniz diklikte ve şekilde ayarlayarak ürünü kullanabilirsiniz. Katlanabilir tasarıma sahip olan şezlongu kullanmadığınız zamanlarda katlayarak muhafaza edebilirsiniz. Ürünü temizlemek istediğiniz zaman yumuşak bir bez ve kimyasal içerikli olmayan deterjanla şezlongu silebilirsiniz.

5. En güzel sohbetlerin eşlikçisi: Zenio Tokyo Bahçe Takımı Oturma Grubu

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Zenio Tokyo Bahçe Takımı Oturma Grubu, etkileyici tasarımıyla bahçenize şık bir görünüm katar. İki adet ikili koltuk ve bir adet orta sehpadan oluşan takım, sevdiklerinizle yapacağınız sohbetlerin öncüsü olur. Birinci sınıf keten kumaş malzemesiyle yumuşak ve rahat bir deneyim vadeder. Demirden üretilen koltuk iskeleti ve masif sarı çam ağacı kullanılarak tasarlanan ahşap masasıyla ürün, sağlam ve dayanıklı bir kullanıcı deneyimini beraberinde getirir. Hem rahat hem şık bir görünüm sunan oturma grubun ile bahçe keyfinizi zirveye taşıyabilir, sevdikleriniz ve ailenizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz.

6. Bahçenizde havuz yok diye üzülmeyin: Bestway Bahçe Havuzu

Bestway Bahçe Havuzu ile dilediğiniz zaman bahçenizde serinlemeye hazır mısınız? Ürün, kolayca katlanıp açılabilen prefabrik malzeme yapısıyla konforlu bir deneyim vadeder. Dört ila altı kişilik kapasiteye sahip olan bahçe havuzu, tüm ailenizin bir arada yaz aylarının keyfini doyasıya çıkarmanızı amaçlar. 300x201x66 cm ölçüleriyle birçok bahçeye rahatlıkla konumlandırılabilir. Havuzun içerisindeki suyu ürünle gelen aparat sayesinde bahçe hortumu kullanarak kolayca doldurup boşaltabilirsiniz. Siz de yaz aylarınızı çok daha keyifli geçirmek için aile boyu bahçe havuzunu bir an önce denemelisiniz!

7. Bahçede eğlenceli zamanlar geçirmek için: Hepitop Trambolin

Şimdi sırada eğlenceli mi eğlenceli bir ürün var! Hepitop Trombolin, siz ve çocuklarınız için bahçenizi âdeta bir oyun alanına çevirir. Güçlü çelik yaylar kullanılarak tasarlanan ürün, güvenliğinizi düşünerek kusursuz bir performans sergiler. Sağlam iskeleti ve 130 kilogram taşıma kapasitesiyle eğlenceli zamanlar geçirmenizi olanak tanır. Entegre köprülü kenar koruması sayesinde oluşabilecek kazaların önüne geçer. Hafif gövde tasarımı ile kolayca taşıma ve saklama olanağı tanır. Siz de bu keyifli trambolini bahçenize yerleştirerek sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilir, sabah sporunuzu trambolin ile yapabilirsiniz.

8. Gün boyu sürecek olan bahçe keyfinizin mimarı: Çınar Dizayn Gölgeli Bahçe Salıncak

Bahçenizde gün boyu keyif yapmak isterseniz sizi böyle alalım! Çınar Dizayn Gölgeli Bahçe Salıncak, şık tasarımıyla bahçenizin dizaynına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Zarif tasarımına eşlik eden rahat yapısı, bahçede geçirdiğiniz her anı üstün konfor ile taçlandırır. Üzerinde gölgelik bulunan model, gündüz saatlerinde güneşten etkilenmenizi önler. Sağlam ve dayanıklı demir malzemesi sayesinde uzun süreli bir kullanıcı deneyimi sunar. Ortalama üç kişi oturma kapasitesine sahip olan bahçe salıncağında dinlenebilir, kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir ve tatlı bir uykunun keyfini çıkarabilirsiniz.