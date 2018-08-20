Amacına ulaşmak için fazlaca çaba harcayan bu adam bakın çalışmaları sonucunda nasıl bir sürprizle karşılaşıyor...

Arka bahçesinde bir delik gördük! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

1 / 32 Arka bahçesindeki gizemli deliği gören adam önce bu deliğin bu kadar derin olduğunu düşünmedi.

2 / 32 Daha sonra deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören adam bir süre sonra gözlerine inanamadı.

3 / 32 Deliğin için oldukça derindi ve etrafı tuğlalarla çevrelenmişti.

4 / 32 Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı.

5 / 32 Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü.

6 / 32 İçinde bir metal düğme buldular. Bu ilk buldukları şeydi. Daha fazla şey bulacakları konusunda umutları artmaya başladı.

7 / 32 Eve doğru giden bir boru hattı olduğunu gördüler.

8 / 32 Uzun süre devam eden kazıların ardından sonunda en dibine kadar oluştular. Bu sürede her kareyi internet ile paylaştılar. Buldukları şeyler karşısında internet adeta yıkıldı.

9 / 32 Çünkü internetten bu olayı takip edenler deliğin aslında bir septik çukur olduğu yorumunu yaptılar. İşte internetteki bazı yorumlar:

10 / 32 "100 yıllık bir b.k çukurunu kazıyorsun"

11 / 32 "İnsan vucütlarına varana kadar kazmayı kesme"

12 / 32 "Bu, yemekleri soğuk tutmak için yapılmış bir yer olabilir"

13 / 32 Adam kazısının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı...

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32