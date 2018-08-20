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Arka bahçesinde bir delik gördük! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.08.2018 07:30 | Son Güncelleme

Bir gün uyandığında başına talih kuşu konacağına inanan pek çok insan vardır. Bunlardan biri de evinin arka bahçesinde bulduğu delikten hazineye ulaşacağını düşünen adam.

Amacına ulaşmak için fazlaca çaba harcayan bu adam bakın çalışmaları sonucunda nasıl bir sürprizle karşılaşıyor...

Arka bahçesinde bir delik gördük! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

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Arka bahçesindeki gizemli deliği gören adam önce bu deliğin bu kadar derin olduğunu düşünmedi.
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Daha sonra deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören adam bir süre sonra gözlerine inanamadı.
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Deliğin için oldukça derindi ve etrafı tuğlalarla çevrelenmişti.
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Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı.
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Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü.
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İçinde bir metal düğme buldular. Bu ilk buldukları şeydi. Daha fazla şey bulacakları konusunda umutları artmaya başladı.
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Eve doğru giden bir boru hattı olduğunu gördüler.
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Uzun süre devam eden kazıların ardından sonunda en dibine kadar oluştular. Bu sürede her kareyi internet ile paylaştılar. Buldukları şeyler karşısında internet adeta yıkıldı.
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Çünkü internetten bu olayı takip edenler deliğin aslında bir septik çukur olduğu yorumunu yaptılar. İşte internetteki bazı yorumlar:
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"100 yıllık bir b.k çukurunu kazıyorsun"
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"İnsan vucütlarına varana kadar kazmayı kesme"
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"Bu, yemekleri soğuk tutmak için yapılmış bir yer olabilir"
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Adam kazısının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı...
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