Arka bahçesini küçük bir tatil alanına çevirmek isteyenlerin mutlaka sahip olması gereken ürünler

Tüm yıl yoğun çalışma temposuyla geçti ve her birimiz tatili fazlasıyla hak ettik. Ancak yaz yüzünü gösterse de henüz tatil planlarınızı gerçekleştirememiş olabilirsiniz. Peki, tüm yazı tatil tadında geçirebilirsiniz desek? Harika olurdu, değil mi? Merak etmeyin, hazırladığımız listedeki ürünlerle arka bahçenizi küçük bir tatil alanına çevirebilirsiniz! Bu ürünler neler mi? Gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Havuz keyfini doyasıya yaşayın: Bestway Büyük Şişme Havuz

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Yaz tatili denince akla ilk gelenler tabii ki deniz ve havuzda geçen keyifli dakikalar. Denize gidemiyorsanız üzülmeyin, arka bahçenize şişme havuz yerleştirerek bunaltan yaz günlerinde serinleyebilirsiniz. Uygun ölçüleriyle kolayca bahçenize yerleştirebileceğiniz Bestway Büyük Şişme Havuz'u 3 kat kuvvetlendirilen kenarları sayesinde güvenle kullanabilirsiniz. %80 su alma kapasitesi olduğu için gerçek havuz keyfi yaşatır. Kurulumu zahmetsiz havuzu el pompası ile hızlıca şişirebilirsiniz. Dakikalar içerisinde kullanıma hazır hâle gelir. Sıcak yaz aylarında tatili arka bahçenize taşımaya yardım edecek havuzu almadan yaza girmeyin deriz.

2. Güneş içinizi ısıtsın: Meya Dekor Minderli Nora Şezlong Seti

Yaz aylarının bizlere kattığı en güzel şeylerden biri hiç kuşkusuz bronz ten! Hafif yanmış, eşit görünen bronz tene hangi kombin yakışmaz ki? Tabii bunun için güneşin altında biraz vakit geçirmek gerekir. Arka bahçenize yerleştireceğiniz şezlonglarla yaz boyu güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Birçok ürün arasında kararsız kaldıysanız Meya Dekor Minderli Nora Şezlong Seti'ni değerlendirebilirsiniz. Konforlu minderleriyle gelen set içerisinde 2 adet şezlong ve mini sehpa yer alır. Birinci sınıf fırınlanmış gürgen ağacından elde edilir. Ağır metal içermeyen boya ile boyanan seti silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

3. Havuzun tadını çıkarın: Bestway Büyük Plaj Topu

Tatil demişken deniz topunu listemize eklemezsek olmaz. Denize gidemeseniz de bahçenize yerleştireceğiniz şişme havuzda rahatlıkla kullanabileceğiniz Bestway Büyük Plaj Topu ile eğlenceli saatler geçirebilirsiniz. Dayanıklı vinil malzemeden üretilen topun çapı 51 cm olduğu için 3 yaşından büyük herkes rahatlıkla topla oynayabilir. Yumuşak ve hafif dokusu cildinize zarar vermez. Kolayca şişirilip söndürülen topu rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Çok renkli tasarımı yaz aylarına uyum sağlar ve tatil havasını arka bahçenize taşımanıza yardım eder. Bütün yaz eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak top ile yazın keyfini doyasıya çıkarmaya ne dersiniz?

4. Gölge alanlar oluşturun: Belde 6714-Krem F200 Akrilik Şemsiye

Güneşlenip bronz ten görünümüne sahip olmayı sevseniz de uzun süre güneşe maruz kalmak sağlık sorunları yaşamanıza neden olur. Gün içerisinde de hem havuzun hem arka bahçenizin keyfini çıkarmak istiyorsanız kaliteli şemsiye ile gölge alanlar oluşturabilirsiniz. Belde 6714-Krem F200 Akrilik Şemsiye hafif yapısıyla kolayca her yere taşınır. 360 derece yatabildiği için gün içinde güneşin konumuna göre şemsiyeyi ayarlayabilirsiniz. Su geçirmeyen Oxford kumaş kullanılarak üretilir. 10 adet çelik teli bulunan şemsiyeyi uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Krem rengiyle bahçenize çok yakışacak şemsiyeye mutlaka şans verin!

5. Müziksiz tatil olmaz: JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

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Eğlenceli, deli gibi dans etmenizi sağlayan müzikler olmadan yazın keyfi çıkmaz. Bu nedenle arka bahçenizde mutlaka ses kalitesiyle öne çıkan bir Bluetooth hoparlör bulunmalı. Tabii arka bahçenizi tatil alanına çevireceğiniz için su geçirmiyor olması da son derece önemli. JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, IPX7 koruma sınıfında olduğundan su geçirmez. Deniz ve havuz kenarında rahatlıkla kullanılabilir. Hafif yapısıyla kolayca taşınır. Hem yatay hem dikey olarak konumlandırılabilir. 12 saate kadar kesintisiz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Farklı renk seçenekleriyle zevkinize uygun modeli kolayca bulabilir, müzik keyfini doruğa çıkarabilirsiniz.

6. Tatilinize lezzet katın: Guruss CG-075 Kömürlü Barbekü Mangal

Tüm gün havuzda vakit geçirmek insanın iştahını açıyor, değil mi? Bahçenize konumlandıracağınız pratik ve şık barbekü ile eşsiz lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. Bu fikri beğendiyseniz ancak "Mangalın dumanına maruz kalmak istemiyorum." diyorsanız Guruss CG-075 Kömürlü Barbekü Mangal tam size göre! Bacalı tasarımı sayesinde bahçenizin duman altında kalmasına izin vermez. Tekerlekli ayak tasarımıyla rahatça taşınır. Yan kısımda bulunan rafa pişirmek istediğiniz yiyecekleri koyabilir, pişenleri alt tarafa yerleştirebilirsiniz. Tasarımına ve pratikliğine hayran kalacağınız ürünü severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

7. Soğuk içeceklerle serinleyin: Smeg Fab5rbl5 Retro Siyah 40 Litre Soğutuculu Mini Bar Buzdolabı

Tatilin tadını çıkarmanızı sağlayan etmenlerden biri de hiç şüphesiz buz gibi içecekler. Yazın boğucu sıcağıyla mücadeleyi kolaylaştıran soğuk içecekleri bahçenize yerleştireceğiniz mini buzdolabıyla her an el altında tutabilirsiniz. Hem şık hem kaliteli ürün isterseniz Smeg Fab5rbl5 Retro Siyah 40 Litre Soğutuculu Mini Bar Buzdolabı'nı tercih edebilirsiniz. Sizi sürekli mutfağa gidip içecek alma derdinden kurtaracak buzdolabı, geniş iç hacmi sayesinde birçok ürünü rahatlıkla soğutur. Yaz boyu en büyük yardımcılarınızdan biri olacak buzdolabı tasarımıyla arka bahçenize çok yakışacak!

8. Konforlu alanlar için: MANDU Exculisive Ahşap Bahçe Yatağı

Bahçenizde sevdiklerinizle gün boyu keyifli sohbet edebileceğiniz, konforlu olduğu kadar şık oturma alanı oluşturarak son dokunuşu yapabilirsiniz. Eğer bohem tatil atmosferi oluşturmak isterseniz MANDU Exculisive Ahşap Bahçe Yatağı'na göz atabilirsiniz. İthal çam ağacı ile üretilen ürün böceklenmeye ve çürümeye karşı dayanıklı olduğu için uzun süre size eşlik eder. Ayak uzatma minderiyle gelir. Konforlu minderi ve güneşliğiyle de oldukça kullanışlı. Tek kişilik yatak olabilen ürüne dilerseniz farklı renk ve desenlerde kırlentler yerleştirerek daha rahat oturma alanı oluşturabilirsiniz. Demonte olarak gönderilen ürünü kolayca kurabilir, dakikalar içinde bahçenizi keyifli tatil alanına çevirebilirsiniz.