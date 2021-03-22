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  4. Arka Sıradakiler'in hırçın kızı son hali ile şaşırttı! Fotoğraflarını gören onu tanıyamadı.

Arka Sıradakiler'in hırçın kızı son hali ile şaşırttı! Fotoğraflarını gören onu tanıyamadı.

22.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de Özge karakterine hayat veren ve bu sayede şöhreti yakalayan Sevda Dalgıç, seneler içerisinde yaşadığı değişim ile görenleri şaşkına uğrattı. Sevda Dalgıç'ın son halini gören kimse gözlerine inanamadı.

Sevda Dalgıç, 2007 senesinde yayınlanmaya başlayan ve oldukça dikkat çeken gençlik draması "Arka Sıradakiler" dizisinde hayat verdiği Özge karakteri ile dikkatleri oldukça üstüne çekmişti. Sevda Dalgıç, çok uzun bir süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra Avlu dizisi ile sevenleriyle tekrar buluşmuştu.

İŞTE SEVDA DALGIÇ'IN SON HALİ!

Avlu dizisinde "Bade" karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, dizinin çekimleri sırasında enfeksiyon kapıp ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu süreç, ona hiç beklemediği sürprizler getirdi.
Sevda Dalgıç'ın ameliyat olduğu dönemde, yapım şirketi, doktorlar Sevda Dalgıç'a 2 hafta rapor verdiği için ünlü oyuncuyu dizinin kadrosundan çıkartma kararı aldı. Sevda Dalgıç, bu karara isyan etmişti.
Avlu dizisinden sonra ekranlara tekrar ara veren Sevda Dalgıç, son dönemlerde sosyal medyayı oldukça aktif bir biçimde kullanıyor.
Özellikle spor yaptığı zamanları sık sık sosyal medyadaki takipçileri ile paylaşan Sevda Dalgıç'ı görenler ise ünlü oyuncunun geçirdiği değişime inanamıyor.
Seneler içinde oldukça büyük değişimler geçiren Sevda Dalgıç, şu an 37 yaşında ve koyu renkli saçları ile oldukça dikkat çekici görünüyor.
Sporu artık bir yaşam tarzı haline getirdiğini söyleyen Sevda Dalgıç, bir açıklamasında "Estetiğe karşıyım ancak burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa olsun allah vergisi gibi olmuyor" dedi.
Koronavirüs pandemisinde girdiği karantina sürecinde paylaştığı dans videoları ile çok büyük beğeni toplayan Sevda Dalgıç, aynı zamanda takipçilerine de bazı tavsiyelerde bulunuyor.
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