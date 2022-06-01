Arka Sıradakiler'in Oktay, Özge ve Yadigarı'nın son hali şaşırttı! Değişimin böylesi: Gören dönüp bir daha baktı!

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan ile dizide Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç ve Yadigar'ı canlandıran Temmuz Karikutal yıllar sonra bir film galasında görüntülendi.

ARKA SIRADAKİLER DİZİSİNİN OYUNCULARINA YOĞUN İLGİ

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle tanınan Bülent Çetinaslan, farklı projelerle ekrana gelmiş olsa da son hali görenleri şaşırttı.

ARKA SIRADAKİLER'İN ÖZGE'Sİ SEVDA DALGIÇ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Avlu dizisinde canlandırdığı Bade karakteriyle adından söz ettiren Sevda Dalgıç'ın güzelliği ise yıllara meydan okuduğu şeklinde yorumlandı.

Arka Sıradakiler'i Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın ise kilo aldığı görüldü.

ARKA SIRADAKİLER'İN OYUNCULARI FİLM GALASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Arka Sıradakiler'in oyuncuları, dizi 2012 yılında sona ermesine rağmen iletişim halindeler. Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan sık sık bir araya geliyor.

Bülent Çetinaslan (48), Temmuz Karikutal (35) ve Sevda Dalgıç (38) bu kez de 'Şimdi Yandık' filminin galasında görüntülendiler.

ARKA SIRAKİLER DİZİSİNİN OKTAY'I BÜLENT ÇETİNASLAN'IN SON HALİ

Bülent Çetinaslan'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. 48 yaşında olan ünlü oyuncu en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamış ve TV8'de yayınlanan Boxun Yıldızları programı ile ekranlara gelmişti.

ARKA SIRADAKİLER'İN ÖZGE'Sİ SEVDA DALGIÇ AVLU DİZİSİYLE EKRANLARA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Sevda Dalgıç; yönetmenliğini Yüksel Aksu ve Hülya Gezer'in üstlendiği Avustralya yapımı Wentworth'ten uyarlanan Avlu dizisine Bade karakteri ile katılmıştı. Ünlü oyuncunun dizideki ömrü kısa sürse de sevenleri ona her daim destek vermeye devam ediyor.

2007 yılında izlenme rekorları kıran 'Arka Sıradakiler' dizisinde Yadigar karakterini canlandıran Temmuz Karikutal, diğer oyuncu arkadaşların yıllar içindeki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.





