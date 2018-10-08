Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Bade adında bir karaktere hayat veren oyuncunun son hali şaşkınlık yarattı...

Sevda Dalgıç'ın innaılmaz değişimi

1 / 8 Star Tv ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni ile takip edilen Avlu dizisinin son bölümünde diziye 'Bade' adında bir karakter katıldı. Geniş omuzları, kaslı kolları ile Amerikan vari bir mahkum profili çizen bu yeni karakteri aslında çok yakından tanıyoruz. Bade karakterine hayat veren Sevda Dalgıç'ı FOX TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane gençlik dizisi Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanıyoruz.

2 / 8 Başarılı oyuncu yeni bölüm çekimlerini tamamladıktan sonra Nişantaşı'nda bir cafede otururken objektiflere yansıdı.

3 / 8 Muhabirlerin "yeni bölümde neler olacak?" sorusunu, "izleyip göreceğiz" diyerek cevaplandıran Dalgıç, "sosyal medyada çok güzel tepkiler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bakın görüyorsunuz, şu an bile elimde telefon onları cevaplamaya çalışıyorum" dedi.

4 / 8 Aradan geçen yılların ardından bir hayli değişen Dalgıç bakalım Avlu dizisinde nasıl bir performans gösterecek.

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