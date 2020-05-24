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  4. Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç son haliyle olay oldu!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç son haliyle olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 13:38 | Son Güncelleme

Arka Sıradakiler tanınan ve bir süre önce Avlu dizisine girip sağlık sorunları sebebiyle diziyi bırakan Sevda Dalgıç son hali ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Arka Sıradakiler'in Özge'si olarak hayatımıza giren, o dönemlerde sarı saçlarıyla dikkat çeken Sevda Dalgıç bir süredir ekranlardan uzak... Son olarak Avlu dizisinde rol alan genç oyuncu kendini dansa ve spora verdi.

Karantinada çektiği dans videolarıyla beğeni toplayan ve spor yaptığı anları sık sık paylaşan Dalgıç spor videolarıyla takipçilerine tavsiyelerde de bulunuyor.

Eski halinden eser kalmayan Dalgıç koyu saçları ve kaslı vücuduyla dikkat çekiyor. Değişimiyle de zaman zaman gündem gelen Sevda Dalgıç'ın dans videolarına ve yeni haline beğeni yağıyor.

SEVDA DALGIÇ KİMDİR?

Sevda Dalgıç, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan’ın üstlendiği 2007 yapımı Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı. Canlandırdığı Özge karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Henüz 23 yaşındayken oynadığı Arka Sıradakiler dizisiyle tanınan Sevda Dalgıç, televizyon ekranlarına ara vererek Alaçatı'da bir mekan işletmeye başladı. 2018 yılında ise Ceren Moray, Demet Evgar ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı Avlu dizisinin trans birey Bade rolüyle dahil oldu ancak sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrıldı.


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