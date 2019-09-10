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Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 522. bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2019 01:20 | Son Güncelleme

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” 14. sezon için gün sayıyor. Fenomen dizinin 14. sezon ve 522. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Fragmanda, Rıza Baba'nın ekibinden ayrılan Mesut'un düştüğü durum öncelikle Selin'in, sonrasında ekibin içini acıtıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor.

Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!

Arka Sokaklar 522. Bölüm 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI
Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezona dopdolu giriş yapacak olan Arka Sokaklar’ın 14. sezon afişi yayınlandı. Diziye bu sezon katılan Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü ise afişteki yerini aldı.

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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz’un yaptığı Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümü ile 13 Eylül Cuma Kanal D’de.

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