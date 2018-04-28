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Arka Sokaklar 479. bölüm fragmanı! Ali'nin karısı Pınar ve çocuğu rehin alınıyor!

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 28.04.2018 01:49 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 4 Mayıs Cuma ekrana gelecek olan 479. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Ali, çocukluk arkadaşı olarak bildiği Veli'nin ihanetine uğruyor! Kiraz'ı kurtarmak isteyen Veli, gizlice Ali'nin evine girerek Pınar'ı ve çocuğunu rehin alıyor.

Arka Sokaklar 479. bölüm fragmanı! Ali'nin karısı Pınar ve çocuğu rehin alınıyor!

Arka Sokaklar 479. bölümünde, Ali ve Rıza Baba büyük bir şok yaşıyor. Ali, çocukluk arkadaşı olarak bildiği Veli'nin ihanetine uğruyor! Kiraz'ı kurtarmak isteyen Veli, gizlice Ali'nin evine girerek Pınar'ı ve çocuğunu rehin alıyor. Ekip ve Ali, Pınar'ı ve çocuğunu kurtarmak için seferber oluyor. Ali, eski defterlerin yeniden açılmasını sağlar ve eski dostuyla amansız bir mücadele içine girer.

Kiraz'ı isteyen Veli, gözünü karartmıştır ve Ali'nin hayatını zindana çevirmek üzeredir. Ekip, Ali ile birlikte hareket ederken, Pınar ve çocuğunu büyük bir tehlike beklemektedir. Hakan ile Aylin arasında ise yeni bir hesaplaşma yaşanıyor. Hakan, gece kontrolünde çevirdiği aracın içindeki kadının da kimliğini sorunca, büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Zira arabadaki kadın, Hakan'ın eski eşi Aylin'dir.

Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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Arka Sokaklar 479. Bölüm Fragmanı Arka Sokaklar

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