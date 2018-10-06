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Arka Sokaklar 490. bölüm fragmanı! Rıza Baba'nın ekibinde köstebek şoku!

DİZİ HABERLERİ  | 06.10.2018 02:14 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 490. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi, içlerindeki köstebeği bulmaya çalışıyor! Suç çeteleri ile işbirliğindeki bir köstebek ekibin işlerine balta vurmaya devam ediyor. Ekip, bu kişiyi bulmak için ellerinden geleni yapıyor. Mesut ve Selin arasında işler daha da çıklımaz bir hale gelirken; suç şebekesi, Mesut'un başına ödül koyuyor! Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 12 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Arka Sokaklar 490. bölüm fragmanı! Rıza Baba'nın ekibinde köstebek şoku!

Arka Sokaklar'ın 5 Ekim Cuma yayınlanan 489. yeni bölümünde Mesut, uyuşturucu çetesinin eline düştü.İsmail'in başında bulunduğu uyuşturucu çetesi ekibimizi zor duruma sokuyor. Peşlerine düştüğü haberi alan çete lideri operasyon öncesi önlemini alıyor. Rıza Baba ve ekibi çetenin bulunduğu mekana baskın düzenliyor; fakat, hazırlıklı olan çete ile çatışma yaşanıyor. Bı sırada Mesut çetenin eline düşüyor. Ekip, çeteyi çökertme hayalleri kurarken, Mesut'u kurtarmanın peşine düşüyor. Mesut, Polat’ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren’in dosyasını Rıza Baba’ya verir. İsmail, Polat’ın konuştuğunu öğrenince Yavuz’u, Oğuz’u vurması için görevlendirir.

Yavuz, Oğuz’u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır. Metin, Asiye’den sağdıkları sütü eve getirecekken, Tekin ondan acil para ister. Metin, konservatuara giderek parayı götürür. Sağdığı süt başka bir gencin kahve termosuyla karışır. Tekin’in acilen bu olayı çözmesi gerekmektedir. Selin'in, İzmir’e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin’i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. Ancak, bu kararını Selin’e açıklayıp açıklayamayacağı da merak konusudur. Bir kurye İsmail’e yüklü miktarda para götürür. Ekip, döviz bürosundaki çalışandan adres bilgisi alır. Ekip, adrese gider ve etrafı kuşatır. Halis, kuryeyi yere düşürür. Bir torba toplayıcı kuryedeki çantayı alır ve ortadan kaybolur. Çantayı alan kişi hiç ummadık biri çıkacaktır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mesut, Polat’ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren’in dosyasını Rıza Baba’ya verir. İsmail, Polat’ın konuştuğunu öğrenince Yavuz’u, Oğuz’u vurması için görevlendirir. Yavuz, Oğuz’u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır.

Metin, Asiye’den sağdıkları sütü eve getirecekken, Tekin ondan acil para ister. Metin, konservatuara giderek parayı götürür. Sağdığı süt başka bir gencin kahve termosuyla karışır. Tekin’in acilen bu olayı çözmesi gerekmektedir.

Selin'in, İzmir’e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin’i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. Ancak, bu kararını Selin’e açıklayıp açıklayamayacağı da merak konusudur.

Bir kurye İsmail’e yüklü miktarda para götürür. Ekip, döviz bürosundaki çalışandan adres bilgisi alır. Ekip, adrese gider ve etrafı kuşatır. Halis, kuryeyi yere düşürür. Bir torba toplayıcı kuryedeki çantayı alır ve ortadan kaybolur. Çantayı alan kişi hiç ummadık biri çıkacaktır.

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