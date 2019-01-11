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Arka Sokaklar 502. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 11 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı!

DİZİ HABERLERİ  | 11.01.2019 02:58 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 502. yeni bölümünün ekrana gelmemesi dizinin hayranlarının kafasını karıştırdı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Hüsnü Çoban mahalleye yeni taşınan Meryem'le sevgili olmuştu. Hüsnü ve Meryem'in romantik anları diziye damga vurmuştu. Peki Arka Sokaklar dizisi bu neden yok? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar ve 11 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı.

Arka Sokaklar 502. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 11 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar, Ocak ayına ekrana üç haftalık ara verdi. Yeni bölüm çekimleri başlayan Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Kanal D tarafından yayın akışında bu hafta da olmayan Arka Sokaklar dizisinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar'ın 28 Aralık Cuma yayınlanan 501. son bölümünde Hüsnü Çoban yeni bir aşka yelken açtı. Hüsnü komiser ile mahalleye yeni taşınan Meryem artık sevgili oldu. Hüsnü ve Meryem'in romantik sahneleri dikkat çekerken, Hüsnü yeni sevgilisi Meryem'e ilk hediyesini de verdi. Yılbaşı gecesini aynı sahilde geçiren Hüsnü ve Meryem sonunda birbirlerine açıldılar.

Arka Sokaklar'ın 502. yeni bölümü ise 25 Ocak Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanacak. Kanal D'de 11 Ocak Cuma akşamı ise 19.45'de Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü ekrana gelecek. 22.45'de ise Kanlı Dövüş isimli film yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 501. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 501. yeni bölümünde Hüsnü ve Meryem ilişkilerinin adını koyuyorlar! Hüsnü ve Meryem, ilk gördükleri andan itibaren birbirlerinden etkilenmişlerdi. Çoban ailesi de bu durumun farkındaydılar. Özellikle Nazike ikilinin güzel bir beraberliğine inancı tamdı. Hüsnü, arabayla eve doğru giderken yolda Meryem'i görür. Muhabbet etmek için onu deniz kenarına götürür. Orada romantik anlar yaşarlar. Hatta Hüsnü, ona ilk hediyesini alır. Meryem bu hediyeden dolayı çok mutlu olur.

Mesut, Özel İstihbarat zamanlarından kalan bir sorunla karşılaşıyor! Ekibin bulduğu yanmış arabadan bir ceset çıkar. Yanmış cesetin üzerinden de Hakan'ın kimliği çıkar.

Gizli görevdeyken ifşa olan Hakan'ın öldüğü düşünülür. Aylin, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Fenalaşarak hastanelik olur. Yanan cesedin DNA'sının Hakan'a ait olmadığı anlaşılınca büyük sevinç yaşanır; fakat Hakan, hala ortalıklarda yoktur. Ekibe bir video gelir. Videoyu gönderen uyuşturucu çetesi patronu olan Nizam'dır. Görüntülerde işkence edilmiş Hakan vardır. Nizam'ın tek isteği vardır, Şaban tarafından el koyulan uyuşturucu parasıdır. Takas için bunu şart koşar. Ekip, Şaban'a ulaşır ve parayı kurtarmayı başarır. Sıra takasa gelir. Takas için Aylin bu zor görevi kendisi yapmak ister.

Rıza Baba mecbur kalır ve görevi Aylin'e verir. Takas vapurda gerçekleşecektir; fakat, ekibin müdahale edemediği bir olay gerçekleşir. Şebekenin adamı ile Aylin, boğazın serin sularına atlar. Çete ekibi saf dışı edebilmek için böyle bir harekette bulunur. Aylin, şebekenin adamları ile patronun buluşma alanına giderken büyük bir sorun yaşanır. Mesut, Özel Harekat zamanlarından tanıdığı Ekrem ile bir dava yüzünden karşı karşıya kalır. Bir banka soygununa karışan eski bir istihbaratçı herkesi açık edecek listeye ulaşmıştır. Özel Harekatçıların tüm bilgilerinin olduğu bu listenin terör örgütlerine satılacağını öğrenen Mesut, Ekrem ile birlikte hareket eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ekrem, Mesut'un kellesini isteyen bir şebekenin çalışanıdır. Mesut'un hayatı tehlikededir...

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