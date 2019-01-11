Arka Sokaklar 502. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 11 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar, Ocak ayına ekrana üç haftalık ara verdi. Yeni bölüm çekimleri başlayan Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Kanal D tarafından yayın akışında bu hafta da olmayan Arka Sokaklar dizisinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar'ın 28 Aralık Cuma yayınlanan 501. son bölümünde Hüsnü Çoban yeni bir aşka yelken açtı. Hüsnü komiser ile mahalleye yeni taşınan Meryem artık sevgili oldu. Hüsnü ve Meryem'in romantik sahneleri dikkat çekerken, Hüsnü yeni sevgilisi Meryem'e ilk hediyesini de verdi. Yılbaşı gecesini aynı sahilde geçiren Hüsnü ve Meryem sonunda birbirlerine açıldılar.

Arka Sokaklar'ın 502. yeni bölümü ise 25 Ocak Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanacak. Kanal D'de 11 Ocak Cuma akşamı ise 19.45'de Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü ekrana gelecek. 22.45'de ise Kanlı Dövüş isimli film yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 501. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 501. yeni bölümünde Hüsnü ve Meryem ilişkilerinin adını koyuyorlar! Hüsnü ve Meryem, ilk gördükleri andan itibaren birbirlerinden etkilenmişlerdi. Çoban ailesi de bu durumun farkındaydılar. Özellikle Nazike ikilinin güzel bir beraberliğine inancı tamdı. Hüsnü, arabayla eve doğru giderken yolda Meryem'i görür. Muhabbet etmek için onu deniz kenarına götürür. Orada romantik anlar yaşarlar. Hatta Hüsnü, ona ilk hediyesini alır. Meryem bu hediyeden dolayı çok mutlu olur.