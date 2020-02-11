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Arka Sokaklar 542. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kurye ve Zeliş karşı karşıya geliyor!

DİZİ HABERLERİ  | 11.02.2020 21:18 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 542. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ekip, Kurye'ye ulaşabilmek için babasını gözaltına alıyor. Zeliş ve Kurye tekrar karşı karşıya gelirler. Kurye, Zeliş'e çok şaşırtıcı bir şey soruyor.

Arka Sokaklar'ın 14 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 542. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Kurye ve Nevres yüzünden ekibin başı savcı ile derde girer. Bir türlü yakalanamayan ikili, ekibin kendisini aklayabilmesi için hemen yakalanmaları gerekmektedir. Ekip, Nevres'in saklandığı yeni adresini bulur. Hemen operasyon düzenleyen ekip ile Nevres arasında büyük çatışma çıkar. Kurye olayında ise ekibimiz, farklı bir hamle yapar. Ona ulaşabilmek için babası gözaltına alınır. Sorguda Kurye'nin saklandığı adresi öğrenmeye çalışırlar.

Bu sırada Zeliş, Kurye'nin kaçtığı yolun başında silahını ona doğrultarak durdurmaya çalışır. Kurye, Zeliş'in cesaretinden etkilense de arabasını üzerine sürer. Kurye buradan kurtulmasını da becerir. Daha sonrasında ise, ilginç bir durum yaşanır. Zeliş ve Kurye tekrar karşı karşıya gelirler. Kurye, Zeliş'e çok şaşırtıcı bir şey sorar.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 14 Şubat Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 541. son bölümünde Nevres'in, Rıza Babanın planı yüzünden firari durumda olması savcıyı kızdırmıştır. Yakalanmayan Nevres, İstanbul için büyük tehdittir. Rıza Baba da bunu gayet iyi bilmektedir. Sadece Nevres değil, kiralık katil Kurye'nin de yakalanmaması durumu katlanılamaz hale sokar. Bu yüzden ekip gece gündüz demeden bu ikiliyi yakalamaya çalışır. Rıza Baba, Nevres'in son yaptığı bombalı eylem sonrasında istifayı ciddi ciddi düşünmeye başlar. Kendisini bu olayların müsebbibi sayar. İstifa mektubunu yazar ve sümeninin altına koyar. Savcının odasına çağırıp yaşananlardan dolayı fırçalaması ise Rıza Baba'nın istifa kararını netleştirdi.

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