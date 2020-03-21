Arka Sokaklar 548. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibi sarsan olay! Arka Sokaklar son bölüm izle

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 27 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 548. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Aslı, Ragıp'ı gözünü kırpmadan vurur. Uzun zamandır kirli işler çevirdiğinden şüphelendikleri Aslı'yı sorgulayan ekibimiz gerçeklere ulaşmaya çalışır. Çoban Ailesinde ise, hummalı bir arama tarama krizi yaşanır. Altın arama aracıyla evin altını üstüne getiren Hüsnü, kaybolan değerli takıyı bulabilecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20 Mart Cuma 20.00'da Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Engin Müdüre yapılan suikast ve Selin'in kaybolma olayı yüzünden zor saatler geçiriyor. Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nükhet çıkar ortaya. Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı’nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır.

Nadya, kendini Engin’e savunmak için Alper’in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadya yalan söylemiştir. İki araç Engin’in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl’ın yanına Nadya gelir Engin’i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozuğu için Engin’i öldürmek istediğini söyler. Karl, Nadya’ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbaratını kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler.