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Arka Sokaklar 548. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibi sarsan olay! Arka Sokaklar son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.03.2020 03:17 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar'ın 548. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ekip, yakaladıkları katil zanlısını öldüren Aslı'nın amacını anlamaya çalışıyor. Narkotik Şube polislerinden Hasan'ı öldüren Ragıp, ekip tarafından kıskıvrak yakalanır. Mesut, teslim olan Ragıp'ı kelepçelemek üzereyken Aslı'nın herkesi şoke eden davranışıyla karşı karşı kalıyor. İşte Arka Sokaklar 548. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 27 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 548. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Aslı, Ragıp'ı gözünü kırpmadan vurur. Uzun zamandır kirli işler çevirdiğinden şüphelendikleri Aslı'yı sorgulayan ekibimiz gerçeklere ulaşmaya çalışır. Çoban Ailesinde ise, hummalı bir arama tarama krizi yaşanır. Altın arama aracıyla evin altını üstüne getiren Hüsnü, kaybolan değerli takıyı bulabilecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20 Mart Cuma 20.00'da Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Engin Müdüre yapılan suikast ve Selin'in kaybolma olayı yüzünden zor saatler geçiriyor. Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nükhet çıkar ortaya. Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı’nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır.

Nadya, kendini Engin’e savunmak için Alper’in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadya yalan söylemiştir. İki araç Engin’in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl’ın yanına Nadya gelir Engin’i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozuğu için Engin’i öldürmek istediğini söyler. Karl, Nadya’ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbaratını kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler.

Selin ve Mesut evdeyken Selin’e Beyza’dan mesaj gelir. Adem’in aracını kaçıranlarla ilgili bilgiye ulaşılmıştır. Selin adrese tek başına gider. Mesut, Selin’den haber alamayınca Beyza’dan Selin’e gönderdiği konum bilgisini alır ve yola çıkar. Aynı esnada Nedim’e de telefon gelmiştir. Ekip tamirhaneye gelir; ancak, Selin’e ulaşamazlar. Selin’in arabası bir köşede park halinde, silahı, rozeti, kırılmış telefonu yerde.

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