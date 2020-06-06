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Arka Sokaklar 556. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar sezon finalinde Selin'e ne olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.06.2020 01:51 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 556. yeni bölümüyle sezon finali yaparak ekrana veda ediyor. Arka Sokaklar sezon finalinde Hakan'ın yasa dışı bahis çetesi operasyonunda öldüresiye dövülmesinin ardından ekip operasyon başlatıyor. Mesut ve Selin operasyon için kılık değiştiriyor. Ancak işler bu ikili için iyi gitmiyor ve Selin hastanelik oluyor. Peki Arka Sokaklar'da Selin'e ne olacak? İşte Arka Sokaklar sezon finali fragmanı ve son bölüm özeti.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar, 5 Haziran Cuma akşamı 555. son bölümüyle yayınlandı. Bir hafta sonra sezon finali yaparak ekrana veda edecek olan Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Hakan, yasa dışı dövüş çetesinin eline düştü. Kafeste dövüşmek zorunda kalan Hakan üç kişi tarafından ölümüne dövüldü.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ise Rıza Baba ve ekibi, Hakan'ın dövülmesinin ardından çeteye operasyon başlatıyor. Ancak operasyon sırasında Selin hastanelik oluyor.

selin

Arka sokaklar sezon finaliyle 12 Haziran Cuma 20.15'te Kanal D'de yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, yasa dışı dövüş yapan kişilerin ölümlerini araştırırlarken Hakan'ın hayatı tehlikeye giriyor. Hakan, bu dövüşlerle alakası olduğunu düşündüğü boks salonu sahibi kişi ile kendisine dövüş ayarlatır. Verilen adrese giden Hakan'ı ekip yakından takip eder. Hakan depoya girdiğinde kafasına vurularak kaçırılır.
hakan
Ekip bir terslik olduğunu fark eder; fakat, iş işten geçmiştir. Çete, Hakan'ın polis olduğunu bilmektedir ve üzerindeki takip cihazını olay yerinde bırakmışlardır. Ekip, Hakan'ın hayatından endişe etmektedirler ve Ali'nin izlettiği canlı yayın görüntüleri de bu durumu destekler niteliğindedir. Hakan, dövüş kafesinde üç kişi ile ölümüne dövüşmektedir. Cesurca mücadele etse de üç profesyonel dövüşçüyle başa çıkmakta zorlanır. Aldığı son darbelerle yere yığılır.

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