Arka Sokaklar 557. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda Engin Müdür şoku! Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, 15. sezona merhaba diyor. Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği fenomen dizi, 557. bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D'de olacak.

ENGİN MÜDÜR VURULUYOR!

Arka Sokaklar'ın yeni sezon ilk bölümünde gizli görev sırasında ekibi üzen bir durum yaşanıyor. Engin Müdür, müdahale ettiği olay sırasında vuruluyor. Engin, hemen hastaneye kaldırılıyor. Sağlık durumu hakkında bilgi alamayan ekip ise, çaresizce ondan gelecek haberi bekliyor. Ekip bu arada çocukları kullanan bir çetenin peşine düşüyor. Operasyonla çocukları çetenin elinden kurtarmaya çalışıyor. Bir üzüntülü haber de Hüsnü'ye geliyor. Tekin'e yatıştırıcı verip yatağa bağlayan bir olay yüzünden büyük şaşkınlık yaşıyor.

Arka Sokaklar, 15. Sezonu ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de.

KADROYA 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı diziye, yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı.