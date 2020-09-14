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Arka Sokaklar 557. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda Engin Müdür şoku! Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2020 21:58 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 15. sezonuyla ekranlara dönüyor. Arka Sokaklar'ın 557. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde Engin Müdür vuruluyor. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? İşte diziye yeni katılan oyuncular ve yayın tarihi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, 15. sezona merhaba diyor. Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği fenomen dizi, 557. bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D'de olacak.

ENGİN MÜDÜR VURULUYOR!

Arka Sokaklar'ın yeni sezon ilk bölümünde gizli görev sırasında ekibi üzen bir durum yaşanıyor. Engin Müdür, müdahale ettiği olay sırasında vuruluyor. Engin, hemen hastaneye kaldırılıyor. Sağlık durumu hakkında bilgi alamayan ekip ise, çaresizce ondan gelecek haberi bekliyor. Ekip bu arada çocukları kullanan bir çetenin peşine düşüyor. Operasyonla çocukları çetenin elinden kurtarmaya çalışıyor. Bir üzüntülü haber de Hüsnü'ye geliyor. Tekin'e yatıştırıcı verip yatağa bağlayan bir olay yüzünden büyük şaşkınlık yaşıyor.

Arka Sokaklar, 15. Sezonu ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de.

KADROYA 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı diziye, yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı.

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Gizem Terzi, 'polis Sinem' karakteri, Perihan Ünlücan 'avukat Başak' karakteri; Hakan Uygun ise 'uluslararası bir çetenin reisi' olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 15. sezonu ile Cuma 20.00'da Kanal D’de.
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