MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar 566. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'nın eşi Ayla ölüyor mu? Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar 566. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'nın eşi Ayla ölüyor mu? Arka Sokaklar son bölüm izle

14.11.2020 02:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin 566. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba'nın evine terör örgütü saldırı düzenliyor. Kurşun yağdırılan evde yangın çıkıyor. Saldırı sırasında yaralanan eşi Ayla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınıyor. Peki Rıza Baba'nın eşi Ayla ölüyor mu? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve 565. son bölümde yaşananlar.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 13 Kasım Cuma akşamı 565. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 20 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 566. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Servan, örgütüne başarılı operasyonlar düzenleyen ekibimize kin beslemeye devam etmektedir. Ümit Amir'i infaz ettikten sonra hedefine Rıza Babayı alır. Rıza Baba ve ailesi gece uyudukları sırada Servan ve adamları evi kundaklarlar. Yanmaya başlayan evden çıkmaya çalışan Soylu ailesi, terör örgütünün açtığı yaylım ateşi yüzünden tekrar eve sığınırlar. Bir taraftan alevler, bir taraftan silahlar ailemizi ölümle karşı karşıya getirir.

Çukur 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Sincanlı Namık dönemi başlıyor!Çukur 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Sincanlı Namık dönemi başlıyor!

Bu saldırı sonrasında Rıza Babanın eşi hastanelik olur. Yoğun bakıma alınan Ayla, ölümle yüz yüzedir. Dışarıda ise, Soylu Ailesi ondan gelecek mutlu haberi beklemektedir. Özellikle Rıza Baba, hayat arkadaşının düştüğü durumdan dolayı perişan haldedir.

Ramo 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'nun gizemli düşmanı kim? Ramo 20. son bölümde neler oldu?Ramo 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'nun gizemli düşmanı kim? Ramo 20. son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 565. bölümünde ekip, Servan'ın sert hamleleri karşısında zor anlar yaşadı.

5faa70a8e226011770dcfe4c

Rıza Baba, Engin Müdürün akıllı planıyla Civan'ın elinden kurtulmayı başarır. Bu plan Civan'ı ölüme, kardeşi Nuran'ı da tekrar hapse yollar. Terör örgütüne karşı alınan bu başarılı baskın ve operasyonlar Servan'ın canını sıkar. Servan, Civan'ın da bağlı olduğu örgütün üst düzey sorumlusudur.

5faa70a8e226011770dcfe4e

Servan intikam yeminleri eder. İlk hamlesi ise, Ümit Amir olur. İstanbul'daki görevini tamamlayıp Nuran'ı adalete teslim eden Ümit Amir, Ankara'ya doğru yola çıkar.

5faa70a8e226011770dcfe6b

Hava alnına gittiği sırada içinde bulunduğu Taksi sahte polisler tarafından durdurulur. Terör örgütünün adamlarının durdurduğu taksiye Servan girer.

5faa70a8e226011770dcfe63

Ümit'i rehin alan Servan, ekibimize bir video yollar. Bu videoda Servan, Ümit Amiri infaz etmektedir.

5faa70a8e226011770dcfe56

Bu görüntüleri izleyen ekibimiz -özellikle de Cemal- nefret dolu şaşkınlık yaşarlar. Servan eylemlerinde durmaz ve hedefine Rıza Babayı koyar. Servan, gecenin bir vakti Rıza Babaların evini ateşe verir. Bu sırada Rıza Baba ve ailesi içeride uyumaktadır.

5faa70a8e226011770dcfe67

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Çukur'da Sincanlı Namık dönemi başlıyor! "Çığ geliyor!" Çukur'da Sincanlı Namık dönemi başlıyor! "Çığ geliyor!"
Demet ve Alişan’a konuk olduDemet ve Alişan’a konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Diğer Haberler

Ramo 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'nun gizemli düşmanı kim? Ramo 20. son bölümde neler oldu?

Ramo'da gizemli düşman kim?

Babil 19. son bölümde Egemen öldü mü? Onur Saylak Babil'den ayrıldı mı?

Babil'de şok final! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?

Çukur 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Sincanlı Namık dönemi başlıyor!

Çukur'da Sincanlı Namık dönemi başlıyor! "Çığ geliyor!"

Sefirin Kızı 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gediz'den Sancar için korkunç plan: Ölmesinden daha iyi

Sefirin Kızı'nda korkunç plan: Ölmesinden daha iyi

Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha hamile mi?

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha hamile mi?

Öğretmen ne zaman bitiyor? Öğretmen dizisi 9. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

Ekrana böyle veda ediyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.