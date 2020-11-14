Arka Sokaklar 566. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'nın eşi Ayla ölüyor mu? Arka Sokaklar son bölüm izle

Bu saldırı sonrasında Rıza Babanın eşi hastanelik olur. Yoğun bakıma alınan Ayla, ölümle yüz yüzedir. Dışarıda ise, Soylu Ailesi ondan gelecek mutlu haberi beklemektedir. Özellikle Rıza Baba, hayat arkadaşının düştüğü durumdan dolayı perişan haldedir.

Servan, örgütüne başarılı operasyonlar düzenleyen ekibimize kin beslemeye devam etmektedir. Ümit Amir'i infaz ettikten sonra hedefine Rıza Babayı alır. Rıza Baba ve ailesi gece uyudukları sırada Servan ve adamları evi kundaklarlar. Yanmaya başlayan evden çıkmaya çalışan Soylu ailesi, terör örgütünün açtığı yaylım ateşi yüzünden tekrar eve sığınırlar. Bir taraftan alevler, bir taraftan silahlar ailemizi ölümle karşı karşıya getirir.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 13 Kasım Cuma akşamı 565. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 20 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 566. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 565. bölümünde ekip, Servan'ın sert hamleleri karşısında zor anlar yaşadı.

Rıza Baba, Engin Müdürün akıllı planıyla Civan'ın elinden kurtulmayı başarır. Bu plan Civan'ı ölüme, kardeşi Nuran'ı da tekrar hapse yollar. Terör örgütüne karşı alınan bu başarılı baskın ve operasyonlar Servan'ın canını sıkar. Servan, Civan'ın da bağlı olduğu örgütün üst düzey sorumlusudur.

Servan intikam yeminleri eder. İlk hamlesi ise, Ümit Amir olur. İstanbul'daki görevini tamamlayıp Nuran'ı adalete teslim eden Ümit Amir, Ankara'ya doğru yola çıkar.

Hava alnına gittiği sırada içinde bulunduğu Taksi sahte polisler tarafından durdurulur. Terör örgütünün adamlarının durdurduğu taksiye Servan girer.

Ümit'i rehin alan Servan, ekibimize bir video yollar. Bu videoda Servan, Ümit Amiri infaz etmektedir.

Bu görüntüleri izleyen ekibimiz -özellikle de Cemal- nefret dolu şaşkınlık yaşarlar. Servan eylemlerinde durmaz ve hedefine Rıza Babayı koyar. Servan, gecenin bir vakti Rıza Babaların evini ateşe verir. Bu sırada Rıza Baba ve ailesi içeride uyumaktadır.



