Arka Sokaklar'a hangi oyuncu katıldı? Arka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D’nin; yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi “Arka Sokaklar”ın oyuncu kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu.

Ünlü oyuncu Nami Esatgil 25 Ekim'deki bölümde kadroya katılacak ve Rüştü karakterine hayat verecek. Nami Esatgil zaman zaman dizideki bazı karakterlerin dublajını da üstleniyor.

ARKA SOKAKLAR 528. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.