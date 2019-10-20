MAGAZİN

Arka Sokaklar'a hangi oyuncu katıldı? Arka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 20.10.2019 21:36 | Son Güncelleme

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu katıldı.

Arka Sokaklar'a hangi oyuncu katıldı? Arka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D’nin; yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi “Arka Sokaklar”ın oyuncu kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu.

Ünlü oyuncu Nami Esatgil 25 Ekim'deki bölümde kadroya katılacak ve Rüştü karakterine hayat verecek. Nami Esatgil zaman zaman dizideki bazı karakterlerin dublajını da üstleniyor.

nami-esatgil-20191015114635-QcDq

ARKA SOKAKLAR 528. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.

Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
Flaş karar! Kimse beklemiyorduFlaş karar! Kimse beklemiyordu
Dizi bitti ama gündemden düşmüyor! Final açıklamasıDizi bitti ama gündemden düşmüyor! Final açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar nami esatgil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Kanarya kendine geldi

Kanarya kendine geldi

Terör örgütünde büyük çöküş: İşkence ve infazlar başladı

Terör örgütünde büyük çöküş: İşkence ve infazlar başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler!

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi'nden Markus'a karşı imha operasyonu! Savaşçı 78. son bölüm izle

Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi'nden Markus'a karşı imha operasyonu! Savaşçı 78. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. son bölümüyle reytingleri salladı!

Kuzey Yıldızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. son bölümüyle reytingleri salladı!

Aşk Ağlatır 8. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Aşk Ağlatır'da Yusuf ve Ada arasında kıskançlık krizi!

Aşk Ağlatır'a kıskançlık krizi damga vuracak!

Kadın dizisi 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kadın'da Arif'e büyük şok! "O bir katil"

Kadın'da Arif'e büyük şok! "O bir katil"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Boran ve Behzat için ölüm emri!

Hızır'dan şok hamle! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Sen Anlat Karadeniz hakkında flaş karar!

Flaş karar! Kimse beklemiyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.