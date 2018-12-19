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Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 19.12.2018 14:34 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında her cuma yeni bölümleri yayınlanan Arka Sokaklar dizisine iki yeni oyuncu katıldı. 500. bölümüyle ekranlara gelen Arka Sokaklar'a ilgi yıllardır bitmiyor.

Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu

Kanal D'nin yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi 'Arka Sokaklar'a Elvin Aydoğdu ve Osman Albayrak dahil oldu.

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Elvin Aydoğdu, dizinin bu cuma ekrana gelecek olan 500. bölümünde acil servis doktoru Ebru karakteri ile izleyici karşısına çıkarken, Osman Albayrak ise 501. bölümde özel harekatçı Ekrem Karaca karakterine hayat verecek.

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