Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölümler gelecek mi? 20 Ocak 2023 Cuma Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Bir süredir ekranda olmayan efsane dizinin akıbeti merak ediliyor. Tüm dizi hayranları Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölümler gelecek mi? gibi soruların yanıtını arıyor. İşte tüm detaylar...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları sebebi ile bir süredir yayınlanmıyor.

Arka Sokaklar dizisi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Kanal D yayın akışı bilgisine göre bu akşam ‘Melekler ve Şeytanlar’ adlı yabancı sinema filmi izleyicisi ile buluşacak.

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜMLER GELECEK Mİ?

Konuyla ilgili açıklama yapan İlker İnanoğlu “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” “ ifadelerini kullanmıştı. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi ile ilgili güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

20 OCAK CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 HAYAT ŞARKISI

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK VE UMUT

17:00 HİCRAN

18:30 KANAL D ANA HABER

20:00 MELEKLER VE ŞEYTANLAR

22:45 MELEKLER VE ŞEYTANLAR

01:30 KAÇAN KOVALANIR (TV'DE İLK)

