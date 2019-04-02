Arka Sokaklar'da Ali şoku! Asaf'ın eline düşen Ali'ye ne oluyor? Arka Sokaklar 512. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 5 Nisan Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de ekrana gelecek olan 512. yeni bölümünde Rıza Baba'nın ekibini zor saatler bekliyor. Yeni bölümde, Asaf'ın kaçırdığı Ali ve Engin Müdür için zor saatler başlar. Zira Asaf, ekip ile pazarlık yapmak ister. Ekip, arkadaşlarını zor durumdan kurtarmak için büyük bir operasyon yapar. Ali ve Engin'in tutuldukları yerin çevresinde konuşlanırlar. Operasyon sırasında Hakan fark etmeden mayına basar.

Bu konuda tecrübeli olan Mesut duruma müdahale eder. Diğer taraftan Asaf, Ali'nin Rıza'nın damadı olduğundan dolayı daha çok üstüne gider. Ali'yi Engin'i öldürmekle tehdit ederek gösterdiği kişiyi vurmasını söyler. Rıza ise pazarlık yapmayacağını kesin bir dille ifade eder. Ancak bu durum Pınar tarafından hoş karşılanmaz. Babasına, Ali ve Engin'i ateşe attığını söyleyerek sitemde bulunur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suç şebekesinin lideri Asaf, yanında çalıştırdığı genç kızı öldürmüş ve suçu yatının kaptanına atmıştır. Avukatı da, olay olduğu sırada onu özel bir klinikte yattığını söylemiş ve ekibimizi inandırmaya çalışmıştı. Rıza Baba ve Engin Müdür olayın farklı bir boyutu olduğunu düşünürler ve Mesut'u, Asaf'ın hareketlerini kontrol etmesi için onun yattığı kliniğe yerleştirirler. Mesut, yavaş yavaş Asaf'la yakınlaşmaya başlar. Bir gece onunla birlikte dışarı çıktığında Asaf'tan daha büyük bir patronun ismine ulaşır. Asaf için çember giderek daralmaya başlar; fakat, bir anlık gafleti lehine çevirir ve Engin Müdür ile Ali'yi eline geçirmeyi başarır. Ekibe de onların elleri bağlı durumdaki videosunu gönderir. Asaf, onlar üzerinden kendisini kurtarmaya çalışır. Engin Müdür ve Ali'nin hayatları tehlikededir.