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Arka Sokaklar'da ekibe Mesut Komiser şoku! Arka Sokaklar 518. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.05.2019 02:07 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 518. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Mesut, Ceren'i kurtarmak için ölümle burun buruna geliyor. Mesut, Ceren'i kaçırmak isteyenlerle karşılaşınca ölümle burun buruna gelir. Fakat öncesinde ekibe haber vermiştir. Arkadaşlarını kurtarmak için hızla yanına giderler. Peki Arka Sokaklar'da Mesut'a ne olacak? İşte Arka Sokaklar 518. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 17 Mayıs Cuma akşamı 518. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar yeni bölümde, Rıza ve ekibi geçirdikleri kötü ve tehlikeli zamanların ardından herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya gelir. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne olur ve herkese moral verir.

MESUT ÖLÜMLE BURUN BURUNA!
Uyuşturucudan öldüğü anlaşılan iki gençten biri ise Rıza'nın tanıdıklarının kızıdır. Bu olayın aydınlatılması için herkes seferber olur. Öte yandan Mesut kendini gene zor bir durumun içinde bulur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Meryem ile olan ilişkisini bitirdi. Emlakçı, eve baktıkları sırada Meryem ve annesinin Çoban Ailesi hakkında konuştuklarını duymuştur. Bu konuşulanları Hüsnü'ye anlatır. Hüsnü, Meryem ve annesi Meziyet'i eve çağırır. Nazike ve çocuklarının önünde onları yerin dibine sokar ve ikisini de evden kovar. Çoban Ailesi, babalarını bu davranışı için kutlar ve mutlu mesut eski hayatlarına dönerler.

Ankara'daki müsteşardan önemli bir telefon ve emir gelir. Ali'nin babası Nasuh, mahkemeye çıkmadan özel korumalı bir evde kalacaktır. Rıza Baba ve Engin Müdür bu duruma anlam veremezler; fakat, emir yerine getirilir. Savcının da eli kolu bağlı kalır. Nasuh'un kızı Şebnem, bu durumu kullanarak Engin Müdürle bir anlaşma yapmak ister. Engin Müdür önce itiraz eder; fakat, azılı terörist Zahir ve radikal terörist lideri Şeyh Hamit'i yakalama fırsatı çıkınca mecburen teklifi kabul eder.

Mesut, Canan ve kızı Ceren saldırı esnasında Firaz'ın kıskacında kalırlar. Firaz bu meseleyi fidye meselesinden çıkartıp gurur meselesi yapmıştır. Tek amacı vardır; o da, Canan ve kızı Ceren'i öldürmektir. Canan'ın korumaları tek tek bu çatışmada düşerken, Mesut elinden geldiğince onları korumaya çalışır. Firaz'ın adamı Canan ve Ceren'e ulaştığı sırada Mesut son anda yetişir. Canan ve kızının kurtulması ve ekibin de yetişmesi Firaz'ı daha da öfkelendirir. Ceren'in koşu yarışmasını öğrenir ve hamlesini bunun üzerine kurar. Mesut ve Ceren, Firaz ve adamlarıyla tekrar karşı karşıya kalırlar. Bu sefer ikisi de yalnızdır.

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