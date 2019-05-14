Arka Sokaklar'da ekibe Mesut Komiser şoku! Arka Sokaklar 518. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 17 Mayıs Cuma akşamı 518. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar yeni bölümde, Rıza ve ekibi geçirdikleri kötü ve tehlikeli zamanların ardından herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya gelir. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne olur ve herkese moral verir.

MESUT ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

Uyuşturucudan öldüğü anlaşılan iki gençten biri ise Rıza'nın tanıdıklarının kızıdır. Bu olayın aydınlatılması için herkes seferber olur. Öte yandan Mesut kendini gene zor bir durumun içinde bulur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Meryem ile olan ilişkisini bitirdi. Emlakçı, eve baktıkları sırada Meryem ve annesinin Çoban Ailesi hakkında konuştuklarını duymuştur. Bu konuşulanları Hüsnü'ye anlatır. Hüsnü, Meryem ve annesi Meziyet'i eve çağırır. Nazike ve çocuklarının önünde onları yerin dibine sokar ve ikisini de evden kovar. Çoban Ailesi, babalarını bu davranışı için kutlar ve mutlu mesut eski hayatlarına dönerler.