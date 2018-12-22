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Arka Sokaklar'da hamam sefası Hüsnü'yü dillere düşürdü! Arka Sokaklar 500. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.12.2018 02:47 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 500. son bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 500. bölümünde Nazike'nin, Hüsnü'ye gönderdiği Meryem'in hamam görüntüleri ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un diline düştü.

Arka Sokaklar'da hamam sefası Hüsnü'yü dillere düşürdü! Arka Sokaklar 500. son bölüm izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 21 Aralık Cuma akşamı 500. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Çoban Ailesi, mahalleden bir ahbapların düğünü öncesi hamama gidiyor. Meryem de o düğüne davetli olduğu için yolları hamamda çakışıyor. Zeliş bu duruma sinir olsa da, Nazike mutluluktan göbek atıyor.

Hamamda sürekli Meryem ile ilgilenen Nazike fırsatını bulduğu anda fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor. Ne de olsa gelin adayı diye düşündüğü kişiyi eski zamanlardaki gibi hamamda değerlendiriyor. Sonra bu fotoğrafları Hüsnü'ye gönderme gafletinde bulunuyor. Hüsnü'nün telefonuna gelen mesaj sesi sonrası ilk Mesut bakıyor fotoğraflara. Ekibin diğer elemanları da Mesut'u şaşkınlığa düşüren fotoğrafları görünce Hüsnü kızarıp, bozarıyor. Saniye sektirmeden Nazike'yi arıyor ve hesabını soruyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 500. yeni bölümünde, gizli görevde ifşa olan Hakan'ın akıbeti merak ediliyor! Ekip, uyuşturucu şebekesinin peşine düşüyo ve uyuşturucuları sağlayan Nizam adındaki birine ulaşabilmek için başka bir tedarikçi olan Şaban'ı yakalıyor. Bu zor görev için Hakan seçiliyor. Hakan, Şaban ile birlikte operasyon yapacakları Nizam'ın mekanına gitmek için harekete geçiyor; fakat, Şaban, Hakan'ı başka birisiyle gönderiyor. Hakan, Nizam'ın mekanına geldikten sonra durum farklılaşıyor. Hakan'ın, Nizam'a teslim edeceği paranın olmadığı görülüyor. Bu sırada Nizam'ı, Şaban arıyor. Hakan'ın polis olduğunu söylüyor. Nizam ve adamları Hakan'a silahlarını çekiyor. Sonrasında olay yerine gelen ekibimiz ne Hakan'a, ne de Nizam'a ulaşıyor. Yerdeki kan lekesi ise, ekibin kafasında soru işareti bırakıyor. Engin Müdürden gelen haber ise, herkesin içine bir korku sokuyor...

Ekip, uyuşturucu şebekesinin peşine düşüyo ve uyuşturucuları sağlayan Nizam adındaki birine ulaşabilmek için başka bir tedarikçi olan Şaban'ı yakalıyor. Bu zor görev için Hakan seçiliyor. Hakan, Şaban ile birlikte operasyon yapacakları Nizam'ın mekanına gitmek için harekete geçiyor; fakat, Şaban, Hakan'ı başka birisiyle gönderiyor. Hakan, Nizam'ın mekanına geldikten sonra durum farklılaşıyor. Hakan'ın, Nizam'a teslim edeceği paranın olmadığı görülüyor. Bu sırada Nizam'ı, Şaban arıyor. Hakan'ın polis olduğunu söylüyor. Nizam ve adamları Hakan'a silahlarını çekiyor. Sonrasında olay yerine gelen ekibimiz ne Hakan'a, ne de Nizam'a ulaşıyor. Yerdeki kan lekesi ise, ekibin kafasında soru işareti bırakıyor. Engin Müdürden gelen haber ise, herkesin içine bir korku sokuyor...

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