MAGAZİN

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yapımlarından Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a tiroid kanseri teşhisi konuldu.

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da sevilen karakterlerden Hüsnü Çoban'a tiroid kanseri teşhisi konuldu.

Haziran ayında sezon finali yapacak olan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Hüsnü Çoban şoku yaşandı. Hüsnü, yorgunluklarının ve burnundan gelen kanların nedenini anlayamaz. Ekibe yıllarca hekim olarak hizmet etmiş olan kişiye derdini anlatır. Kapsamlı bir kontrolden geçmek istediğini söyler.

KAN TAHLİLİ YAPILDI, DURUM CİDDİ

Ses kısıklığının da olduğunu söylemesi hocayı endişelendirir. Hoca onu tanıdığı bir doktora götürür. Kan tahlillerinde sıkıntılı bulgular elde edilir. Boynundaki kitle ise, hastalığının ne kadar ciddi olduğuna işarettir.

TEK DERDİ AİLESİ

Doktor, tiroid bezlerinden biyopsiile parça alınmasına karar verir. Sonuçlar Hüsnü'yü yıkar. Hüsnü, tiroid kanserine yakalanmıştır. Şimdi bu hastalığı ailesine nasıl anlatacağını düşünür. Ölme ihtimali karşısında çocuklarını yalnız bırakacağını düşünerek büyük üzüntü yaşar. Bu sırada ailesi ona sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemiştir. Hüsnü, en mutlu olacağı günde aldığı bu kara haber sonrasında ne yapacağını düşünür.

Muharrem İnce'den medyaya ilginç tepkiMuharrem İnce'den medyaya ilginç tepki
FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!
Milyonlarca kişiye müjde!Milyonlarca kişiye müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar hüsnü çoban

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Uslanmak bilmiyor! Mali yeniden evlenmek istiyor

Uslanmak bilmiyor! Mali yeniden evlenmek istiyor

Ünlü besteci Ahmet Kaçar hayatını kaybetti

Ünlü besteci Ahmet Kaçar hayatını kaybetti

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.