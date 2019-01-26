Arka Sokaklar'da Hüsnü ve Meryem aşkına kayınvalide darbesi! Arka Sokaklar 503. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Mesut zorlu bir görev için başka bir ekip tarafından talep edilir. Ne karar vereceğini bilmeyen Mesut için durum nasıl olacaktır? Silahlı çatışmanın ortasında kalan Aylin, üzerine doğru gelen araca ateş açıyor, araç Aylin'e çarparak hastaneye kaldırılmasına sebep oluyor. Hamile olan Aylin bebeğini kaybedecek mi?

Arka Sokaklar 503. bölüm 1 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR 502. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Ocak 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 502. yeni bölümünde ekip, Mesut'u terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışıyor! Mesut'un geçmişi yeni bir sorun ortaya çıkarıyor. Doğuda yaptığı görev sırasında örgüt liderlerinden Reşo'yu karısı Dilan'ın önünde öldürmek zorunda kalıyor. Dilan, bu olay yüzünden Mesut'tan intikam almak için onu kaçırıyor. Ekip, Mesut'un telefonuna ulaşamayınca hayatından endişe duymaya başlıyor. Köşe bucak onu aramaya başlayan ekip yavaş yavaş ona ulaşmaya başlıyor. Bu sırada Mesut, Dilan'ın elinde işkence görüyor. Götürüldüğü hurdalıkta onun için infaz emri verliyor. Mesut, hurda bir arabanın içinde ölüme doğru giderken ekip ulaştığı ihbarlar sayesinde onu kurtarmayı başarıyor...