Arka Sokaklar'da Hüsnü ve Meryem aşkına kayınvalide darbesi! Arka Sokaklar 503. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Mesut zorlu bir görev için başka bir ekip tarafından talep edilir. Ne karar vereceğini bilmeyen Mesut için durum nasıl olacaktır? Silahlı çatışmanın ortasında kalan Aylin, üzerine doğru gelen araca ateş açıyor, araç Aylin'e çarparak hastaneye kaldırılmasına sebep oluyor. Hamile olan Aylin bebeğini kaybedecek mi?
Arka Sokaklar 503. bölüm 1 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.
ARKA SOKAKLAR 502. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
25 Ocak 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 502. yeni bölümünde ekip, Mesut'u terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışıyor! Mesut'un geçmişi yeni bir sorun ortaya çıkarıyor. Doğuda yaptığı görev sırasında örgüt liderlerinden Reşo'yu karısı Dilan'ın önünde öldürmek zorunda kalıyor. Dilan, bu olay yüzünden Mesut'tan intikam almak için onu kaçırıyor. Ekip, Mesut'un telefonuna ulaşamayınca hayatından endişe duymaya başlıyor. Köşe bucak onu aramaya başlayan ekip yavaş yavaş ona ulaşmaya başlıyor. Bu sırada Mesut, Dilan'ın elinde işkence görüyor. Götürüldüğü hurdalıkta onun için infaz emri verliyor. Mesut, hurda bir arabanın içinde ölüme doğru giderken ekip ulaştığı ihbarlar sayesinde onu kurtarmayı başarıyor...
Ekip, kaçırılan Mesut'un kanlı giysilerine ulaşınca hayatı hakkında büyük endişe yaşıyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 25 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! Mesut, listeyi Taylan’dan almıştır ve Ekrem’e verir. Karşılığında Taylan’ı teslim alır. Taylan ekiptekilere rastgele ateş etmeye başladığı anda, Engin tarafından vurulur. Mesut, eski silah arkadaşının vurulmasından dolayı üzgündür. Taziye evine gider ve Taylan’ın ablasından helallik ister.
SON BÖLÜM ÖZETİ
Dilan, bir hücre evine gider ve Mesut’u öldürmesi için teröristlerle anlaşır. Adamlar Mesut’u kaçırır ve Dilan’a getirir. Mesut Dilan’ı görünce geçmişte operasyonda kocası Reşo’yu öldürdüğünü hatırlar.
Ekiptekiler Mesut’a ulaşamayınca herkes endişelenir. Tunç da gelmiştir emniyete. Ekrem’den hücre evinin bilgilerini öğrenirler. Hücre evindeki elemanlardan biri, Dilan’ın Mesut’u tuttuğu yeri tarif etmek zorunda kalır; fakat, Mesut’u depodan götürmüşlerdir. Ekiptekiler onun kanlı giysilerini bulur. Selin sinir krizi geçirir ve kendinden geçer.
Engin, Adem ve Şaban’ın ölümünden duyduğu şüpheyi başka bir doktorla paylaşır. Doktor Nazım ölümlerin şüpheli olduğunu ve hastanede bulunan bir madde ile gerçekleştiğini söyler. Engin katile çok yaklaşmıştır artık.
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