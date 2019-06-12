Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'den kötü haber! Arka Sokaklar 521. ve sezon finali fragmanı izle!

Arka Sokaklar dizisi 14 Haziran Cuma ekrana gelecek olan 521. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Ekim ayında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek olan dizinin sezon finalinde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

Volkan, ekip olarak girilen bir çatışmanın ortasında vurulur. Volkan'ın durumu tüm ekip için yıkım olur. Başta Rıza Baba olmak üzere herkes şok olmuştur.Diğer taraftan Tekin ev ahalisine Amerika'ya gideceğini söyler. Hüsnü hem sevinir hem de çok şaşırır. Aylin ise Hakan'a bir mektup bırakarak evi terk eder. Tüm yaşanılanların ona ağır geldiğini söyler.

Bir kovalamaca sırasında Mesut da vurulur. Selin ve diğerleri hemen yardıma koşsa da Mesut'a ne olacağı bir bilinmezdir. Arka Sokaklar sezon finali bölümüyle Cuma saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 520. son bölümünde ekipler, ortak operasyonla "Ölüm Hapı" satıcılarının peşine düşüyor.

İstanbul sokaklarında "Ölüm Hapı" diye adlandırılan uyuşturucu hap dolaşmaya ve can almaya başlamıştır. Hapın etkisindekiler ya intihara kalkışıyor ya da etrafındaki insanlara zarar veriyorlardır. Hem Rıza Babanın ekibini, hem de Engin Müdürün ekibini zora sokan bu durum iki ekibi ortak paydada buluşturur. Engin Müdürün önderliğinde ekiplerimiz satıcıların peşine düşer. Ekiplerimiz, okul önlerinde ve parklarda gençlere bu hapı satanları yakalandıktan sonra imalathanenin başındaki kişiye ulaşır. Organizasyon göründüğünden büyüktür. Tüm bu uyuşturucu organizasyonunun başında Nejat Akkaya isimli patron bulunmaktadır. Nejat'ın villasına baskın yapan ekiplerimizi ise, kötü bir sürpriz bekliyordur.

